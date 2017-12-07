Вашингтон, 7 декабря, 2017, 06:25 — ИА Регнум. Две тысячи американских солдат воюют в Сирии, со ссылкой на Пентагон пишет Foreign Policy.

U.S. Army Американские солдаты

«Пентагон в среду [6 декабря] признал, что в Сирии на земле воюет две тысячи американских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом Вашингтон впервые признал, что военная операция в Сирии масштабнее, чем «в эпоху» 44-го президента США Барака Обамы.

При этом недавно из Сирии было выведено 400 морских пехотинцев, оказывавших артиллерийскую поддержку так называемой умеренной сирийской оппозиции. Несмотря на отвод морских артиллеристов, войска США еще долго будут находиться на земле в Сирии.

По словам официального представителя пресс-службы Пентагона полковника Роба Маннинга, присутствие США в Сирии «будет определяться условиями на земле».

«Мы будем находиться в Сирии столько, сколько потребуется, чтобы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не получила возможность восстановить безопасные убежища и проводить атаки», — сказал Маннинг.

Напомним, 6 декабря первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов заявил, что Сирия полностью освобождена от террористов и что все бандформирования «Исламского государства» (ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидированы.

В ответ на это представитель Пентагона Эрик Пэхон выразил крайний скепсис, заявив, что Минобороны РФ не объективно в оценке.

Двумя днями ранее американец заявил, что Сирийская арабская армия и ВКС РФ «не продемонстрировали серьезного подхода или обязательств по разгрому ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» и что основная часть САР освобождена от террористов силами так называемой антитеррористической коалиции.

Читайте подробнее: В Пентагоне заявили о «несерьезном» подходе России при освобождении Сирии