Москва, 7 декабря, 2017, 09:12 — ИА Регнум. «Жги!»

Цитата из фильма «Жги!» реж. Кирилл Плетнев. 2017. Россия Выбор

Их жизнь проходит за забором из колючей проволоки — одна работает здесь, другая и работает, и живет. Одна охраняет другую. Но кроме этого, у двух женщин есть еще нечто общее — музыка, песня.

Надзирательница женской колонии Алевтина Романова, Ромашка, в детстве хотела стать второй Аллой Пугачевой. Многие девочки мечтают о чем-то подобном, но у Ромашки действительно были все данные. Да не срослось. Теперь в ее жизни имеются вполне собачья работа, постылая семья и полное отсутствие надежд на будущее. Однажды с тоски во время застолья она запевает песню Пугачевой — от всей души и во весь голос. Кто-то снимает это на видео, запускает в Интернет… Внезапная слава приносит Алевтине больше проблем, чем радости, но у нее появляется шальной шанс осуществить детскую мечту. В короткий срок ей может помочь подготовиться к певческому конкурсу только заключенная всё той же колонии, имеющая музыкальное образование. Но ведь надзиратели и заключенные — «естественные враги»…

Фильм Кирилла Плетнева — вовсе не очередная история успеха в мире эстрады с экзотической завязкой. Режиссер без прикрас и даже порой немилосердно показывает тяжелые стороны действительности. Несмотря на комические моменты, фильм, скорее, трагичен.

«Вижу лишь тебя»

Если ты слепа с раннего детства, то твой мир состоит только из звуков, запахов, того, что ты можешь ощутить кончиками пальцев, кожей. Наверное, это немало, особенно если рядом любящий муж, которому всё равно, слепая ты или зрячая. По крайней мере, так он утверждает. Но как изменится твоя жизнь, если ты вдруг прозреешь?

Джина и Джеймс счастливы в браке, он нежен и внимателен, и делает всё, чтобы она смогла вылечиться. Но когда медицинское чудо, наконец, происходит, начинаются проблемы. Джина открывает для себя весь огромный мир, она больше не нуждается в заботливой руке для опоры, ей не нужно двигаться на чей-то голос. Она может сама идти куда хочет, смотреть и выбирать. В том числе, и среди мужчин. Сможет ли Джеймс смириться с тем, что он для своей жены больше не единственный луч света в темном царстве?

Режиссер Марк Форстер, известный по фильму бондианы «Квант милосердия» и другим, использует богатую палитру кинематографических приемов, чтобы передать как процесс знакомства с миром зрячих, так и напряженную внутреннюю жизнь героев и остроту конфликта.

«По ту сторону надежды»

Что такое «не везет» и как с ним бороться? Иногда бороться никак не получается, и остается только бежать без оглядки. Вот два главных героя фильма так и сделали — один, сириец Калед, сбежал из родной теплой страны, которая стала слишком горячей, в холодную Финляндию, спасая свою жизнь, другой, финский коммивояжер Викстрём, попытался уйти от жизненных неурядиц, опостылевшей жены и безденежья, вложив случайный шальной куш в собственную забегаловку. Помыкаться героям приходится изрядно. Однажды судьба сводит их вместе — на помойке, куда один понес выбрасывать мусор, а другой… просто живет он тут!

Для финского режиссера Аки Каурисмяки тема человека, попавшего в непривычную и не особенно дружественную среду, не нова, пожалуй, она одна из главных в его творчестве. На кинофестивале в Берлине фильму прочили победу, однако он получил всего лишь Серебряного медведя за режиссуру. Может быть, в том числе и потому, что критики не обнаружили в нем особых прорывов и откровений. Но в том, что зритель не уйдет разочарованным, сомневаться не приходится.

«Цепной пес»

Если вы боитесь собак, то не смотрите этот фильм, а то вам будут гарантированы полноценные ночные кошмары. А если вы жулик, то, идя на дело, помните, что далеко не на каждой двери, которую вы взломаете, будет написано «Осторожно, злая собака», но это вовсе не значит, что псины там нет.

Трое преступников хотят перед тем, как завязать и остепениться, малость подзаработать. Им всего-то нужно — проникнуть на заброшенный склад и забрать кучу денег, которая спокойненько их там дожидается. Но, похоже, ребят подставили по-крупному. Снаружи их ждет полиция, а внутри подстерегает жуткая зубастая тварь. И даже это еще не всё…

Фильм снимался в Болгарии — вероятно, «заброшки» там самые атмосферные, а собаку-убийцу «играли» целых четыре пса. Еще в фильме сыграли Эдриан Броуди, Антонио Бандерас и Джон Малкович, так что посмотреть его вполне можно. Если вы не очень боитесь собак…

«Битва полов»

Что получится, если скрестить вечнозеленую спортивную тему с такой же вечной, а в последнее время особенно популярной, темой соперничества мужчин и женщин? Получится или очень серьезная и жестокая драма, или комедия — одно из двух. Перед нами второй вариант. Пикантности добавляет то, что сюжет, как это стало модно в последнее время, основан на реальных событиях, довольно далеких от толерантной современности.

1972 год. Теннисистка Билли Кинг борется за равные права женщин в большом теннисе и одновременно барахтается в запутанной личной жизни. У бывшей звезды мяча и ракетки Бобби Риггса личная жизнь как раз закончилась — его выгнала из дому жена за запойную игру в карты. Он очень зол — на женщин вообще и на слишком успешную и дерзкую Билли в частности. Понятно, что им суждено столкнуться на узкой дорожке… точнее, на корте при большом скоплении зрителей. Чем закончился матч, зритель может узнать заранее, заглянув в Википедию или всё же дождавшись окончания фильма.

«За пропастью во ржи»

Еще один байопик. В этом сезоне особенно много фильмов о творцах и творчестве — Ван Гог, Годар, Милн, теперь вот Сэлинджер. В фильме рассказывается об истории создания знаменитого, культового романа Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи» и о событиях в жизни автора, которые привели к созданию книги.

Этот фильм во многом представляет из себя «военную хитрость». Как известно, Сэлинджер запретил экранизировать свой шедевр, и этот запрет до сих пор блюдут его наследники. Но мы увидим экранизацию биографической книги Кеннета Словенски «Человек, идущий через рожь», и в фильме всё крутится именно вокруг романа. Режиссер Дэнни Стронг соединяет автора и персонажа — подростка Холдена Колфилда — и переполняет фильм аллюзиями, которые читатели и почитатели Сэлинджера наверняка узнают. Кроме этих «пасхалок», фильм не радует никакими особыми интересными находками. В нём много говорится о творчестве, но желающих познать тайны писательского ремесла, скорее всего, ждет разочарование.

«Счастливого дня смерти»

Ужасно обидно быть зарезанной каким-то замаскированным психом в цветущем юном возрасте, да еще и в день своего рождения! Но еще обиднее вместо приличного посмертия или пробуждения от дурного сна проживать злополучный день снова и снова, пытаясь вместе со случайно подцепленным по пьяни парнем вычислить убийцу и вырваться из временной петли. Что-то вроде гибрида из маньяческого ужастика а-ля «Крик» или «Хэллоуин», «Дня сурка» и детективного триллера. Даже в весьма не новом сюжетном приеме можно, умеючи, отыскать нестандартные повороты, и создателям фильма это удается. Зрителю не дают заскучать, чередуя ужасы, комедийные и драматические моменты, подбрасывая ложные ключи и загадочные намеки. Однако фильм, скорее всего, на один раз — в отличие от вышеназванных.

«Очень плохие мамочки 2»

Рождество, как известно, семейный праздник, а потому в его преддверии на экраны друг за другом выходят фильмы про пап и мам. Причем оба раза сиквелы — тема ведь неисчерпаема! Вновь мир и покой в доме — теперь уже другом — нарушают внезапно нагрянувшие ближайшие родственники — на сей раз мамы.

Если предыдущий фильм про плохих мамочек был весьма отвязным, настоящим праздником непослушания для замученных домашними заботами хозяек с приличествующим теме неприличным юмором, то рождественский сиквел выглядит поспокойнее (что, впрочем, не отменяет рейтинга «только для взрослых»). Теперь героиням приходится укрощать не супругов, детей и любовников, а своих гиперактивных мамаш, у которых свое мнение, как правильно жить, вести хозяйство и встречать праздник. В общем, типичный конфликт отцов и детей… точнее, мам и дочерей. Выйдет ли кто-то из этой борьбы победителем или победят дружба, взаимопонимание и Jingle Bells хором возле елочки? А вы как думаете?

«Четверо против банка»

Ох уж эти банки, ох уж эти банкиры! Того и гляди подсунут кипу бумаги с мелким-мелким шрифтом, а в нём-то как раз и подстава! Или так лихо пустят деньги клиентов в оборот, что закружат их насовсем. Вот и троица героев фильма осталась у разбитого корыта, а когда они уже совсем было решили жестко выместить злость на представителе враждебной стороны — банковском служащем, оказалось, что он такой же пострадавший бедолага. Под пивко четверо ограбленных решают отплатить той же монетой и вернуть свои деньги. Правда, банки они — актер, боксер, рекламщик и клерк — никогда не грабили, но это дело наживное. Каждый по мере сил применяет на пользу общему делу свои профессиональные навыки.

По-настоящему смешным фильм становится где-то к середине, потому что режиссер Вольфганг Петерсен, создатель таких известнейших фильмов как «Бесконечная история», «Враг мой», «Идеальный шторм» и «Троя», криминальных комедий раньше не снимал. Тут он такой же дилетант, как и его герои и, как и они, в итоге неплохо выпутывается из ситуации.

«Чего хочет Джульетта»

Француженка Джульетта — сорокалетняя «старая дева». Несмотря на вполне привлекательную внешность, она никак не может найти свое счастье, а всё потому, что совершенно не умеет принимать самостоятельные решения и делать выбор — даже заказать блюдо на свой вкус в ресторане она не в состоянии. Мужчины быстро устают от такой нерешительности и скрываются вдали. Но вот черная полоса миновала! Джульетта знакомится сразу с двумя очень симпатичными кандидатами в женихи. С двумя. Сразу. Ну, вы поняли…

Легкая, ни на какие психологические и социальные глубины не претендующая типично французская комедия с любовным треугольником и обязательным хэппи-эндом. Если нужен фильм для приятного отдыха или свидания в кино, то мучиться с выбором, подобно главной героине, вам не придется.

«Эспен в королевстве троллей»

Поскольку речь о троллях, то мы в Скандинавии. Точнее, в Норвегии. Непослушную принцессу, отказавшуюся выходить за назначенного отцом жениха, крадет злой горный великан, за ее спасение назначена награда. Которая была бы очень кстати крестьянскому семейству, из-за пожара лишившемуся дома. По этой прозаической причине отец отправляет трех своих сыновей биться с троллем и спасать принцессу — никакой романтики, только жилищный вопрос. Расклад обычный хотя бы и для нашего «Конька-Горбунка» — младший сын хоть и кажется никчемнее и глупее других, но это лишь видимость, и принцесса, конечно же, достанется ему, несмотря на козни соперника — коварного заграничного принца.

Вполне традиционная сказка, без модных переосмыслений и выворачивания наизнанку фольклорных мотивов. Дети и родители могут насладиться прекрасными пейзажами горной Норвегии, а вот со спецэффектами из-за скромного бюджета дело обстоит не очень.