Екатеринбург, 7 декабря, 2017, 08:06 — ИА Регнум. Намерение Владимира Путина баллотироваться на второй срок подряд в качестве президента Российской Федерации предсказуемо, а главной интригой стали место и обстоятельства, когда будет сделано это заявление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил политолог, руководитель компании «Пирогов и партнёры» Александр Пирогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Решение абсолютно предсказуемое. Основная интрига была вокруг места заявления аудитории и декораций это место украшающих. Партийная элита, народный фронт, добровольцы, пресс-конференция и прочее-прочее. Путин выбрал встречу с рабочими ГАЗа. Чем обозначил основную электоральную группу, на которую будет опираться во время кампании — людей труда в самом широком понимании. Смысловой ряд продолжает логику прошлых президентских выборов с рабочими Уралвагонзавода. ГАЗ — это УВЗ 2.0, чуть менее воинственный и чуть более гражданский», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин сообщил о том, что намерен баллотироваться на второй срок. Своё заявление он сделал во время встречи с ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ.

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Ранее на церемонии вручения ежегодной премии «Доброволец России — 2017» он пообещал принять решение о своём участии в президентских выборах 2018 года в ближайшее время.

Напомним, что выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года.