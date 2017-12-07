Вашингтон, 7 декабря, 2017, 05:29 — ИА Регнум. Обвинения в домогательствах журналистки стали основанием для инициативы по отставке американского сенатора Эла Франкена (штат Миннесота, США) сообщает The Hill.

U.S. Army Домогательства

Отставки требуют семь соратниц Франкена по партии — демократы Кирстен Джиллибранд, Тэмми Болдуин, Клэр Маккаскилл, Пэтти Мюррей, Мэйзи Хироно, Мэгги Хассен и Камала Харрис. Домогательства, по их словам, имели место в 2006 году.

Напомним, о домогательствах Франкена сообщал телеканал CNN. По его данным, в 2006 году он попытался поцеловать журналистку Лиэнн Туиден.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони в очередной раз попадет под суд по делу о «Сердцеедке Руби». В сексуальном насилии чиновника обвинила несовершеннолетняя марокканская танцовщица Карима эль-Маруг.

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