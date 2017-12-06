Степанакерт, 7 декабря, 2017, 01:01 — ИА Регнум. В январе-октябре 2017 года число посетивших Нагорный Карабах иностранных туристов выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40% и на 28% по сравнению с тем же периодом 2015-го года.

Об этом в интервью «Aрцахпресс» сказал министр культуры, по вопросам молодежи и туризма Нагорно-Карабахской Республики Сергей Шахвердян, отметив, что, по предварительным данным, показатели удовлетворительны и до конца года будут расти.

По словам министра, развитие сферы постоянно находится в центре внимания государства.

«За счет средств государственного бюджета в 2017-ом году были проведены работы по благоустройству территории Дворца мелика Егана в селе Тог Гадрутского района. К концу года планируется завершить реконструкцию северо-восточной части Аскеранской крепости.

В текущем году на частные средства были проведены восстановительные работы церкви Святой Богородицы села Мушкапат Мартунинского района Карабаха, мусульманского учебного заведения — медресе, находящегося по соседству с Верхней мечетью Шуши, территории монастырского комплекса Дадиванк», — отметил Шахвердян, добавив, что работы в церкви села Мушкапат завершены, а работы в Дадиванке и медресе планируется продолжить в следующем году.

В 2018-ом году на государственные средства планируется восстановить цитадель Аскеранской крепости, а также крыши главной церкви и притвора знаменитого монастыря Гтчаванк.

«Туристические места, включенные в список маршрутов Арцаха (Нагорного Карабаха — ИА REGNUM ), в основном находятся в хорошем состоянии или в процессе благоустройства. В следующем году мы продолжим автобусные экскурсии TourBus, поскольку считаем это успешным проектом. Пока рано говорить о новых маршрутах, после уточнения дат они будут представлены общественности», — сказал Шахвердян.

Говоря о предстоящей в следующем году работе, министр отметил, что в целях содействия развитию туризма в сельских общинах будет поддерживаться создание гостевых домов класса «BnB». Кроме того, большое внимание будет уделено продвижению бренда Арцаха посредством цифрового маркетинга, что будет способствовать дальнейшему развитию популярности Арцаха в Интернете. В этом направлении предусматриваются консультации со специалистами по туризму из Армении и из-за рубежа.