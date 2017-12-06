Белград, 7 декабря, 2017, 00:30 — ИА Регнум. Европейский союз принял решение об открытии ещё двух разделов переговорного досье по присоединению Сербии к объединению. Речь идёт о главах 6 и 30, которые затрагивают соответственно вопросы корпоративного права и экономические отношения с зарубежными странами, передаёт «Радио и телевидение Сербии».

Fry1989 Сербия и Евросоюз

Как сообщается, 6 декабря послы стран-членов Еврсоюза утвердили общую переговорную позицию ЕС по этим пунктам, которая ранее была согласована на уровне рабочей группы. Официально об открытии новых глав будет объявлено в понедельник, 11 декабря, на конференции в Брюсселе, в которой примут участие делегации Сербии и Еврокомиссии, а также представители всех стран ЕС.

Таким образом, на переговорах по присоединению Сербии к Евросоюзу будет открыто уже 12 глав. В настоящее время стороны уже ведут консультации по разделам, касающимся судебной системы, верховенства закона, проблем безопасности, правосудия и основных прав человека, вопросов безопасности, финансового контроля и другим вопросам.

Также ведутся переговоры по последней, 35-й главе, обозначенной как «другие вопросы», которая предусматривает урегулирование отношений с односторонне отделившимся от Сербии краем Косово и Метохия.

Напомним, Сербия получила статус кандидата в члены ЕС в марте 2012 года, а в декабре 2015 года руководство Евросоюза начало официальные переговоры с властями республики. В рамках процесса вступления Сербии в ЕС должны быть проведены консультации по 35 главам с целью приведения законодательства страны в различных областях в соответствие с законодательством Евросоюза.

5 декабря президент Сербии Александр Вучич заявил, что у республики есть возможность получить полноправное членство в Европейском союзе уже в 2023 году, однако для этого Белграду необходимо выполнить все условия, и самое главное — урегулировать все взаимные вопросы с Приштиной.