Рамалла , 7 декабря, 2017, 00:12 — ИА Регнум. Страны мусульманского мира считают заявление Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и перенос в Иерусалим американского посольства из Тель-Авива «объявлением войны», передает Reuters.

Иерусалим

Согласно заявлению президента Ливана Мишеля Ауна, решение Трампа означает «конец мира» на Ближнем Востоке и вызовет «десятилетия» нестабильности в регионе.

Катарский министр иностранных дел Мохаммед аль-Тани сообщил, что правительство Катара считает указ американского президента «смертным приговором» для мира на Ближнем Востоке.

Профсоюзы Туниса в своем заявлении напрямую назвали решение Трампа о переносе посольства в Иерусалим «декларацией о войне» и сообщили о начале массовых манифестаций против США.

Кроме того, лидеры мусульманских стран ведут переговоры друг с другом, чтобы выработать ответ на вызов Трампа.

Так, вскоре после объявления о признании Белым домом Иерусалима в качестве столицы еврейского государства стало известно о переговорах по данному вопросу главы Палестины Махмуда Аббаса и египетского президента Абдель-Фаттаха Ас-Сиси, а также о переговорах между королем Саудовской Аравии Салманом аль-Саудом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также, еще до официального объявления о переносе американского посольства в Иерусалим стало известно, что Лига арабских государств и Организация исламского сотрудничества проведут в связи с «опасными решениями» Трампа экстренный саммит в Иордании — встреча назначена на 9 — 10 декабря.

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