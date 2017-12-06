Москва, 7 декабря, 2017, 00:11 — ИА Регнум. «Все государства распадаются, теряют свои территории. Россия — единственная страна в мире, которая в XXI веке территорией приросла. Мы воссоединились с Крымом. И за это они пытаются нас наказать. Крым — самое главное для них», — заявил Цатурян.

Макс Альперт. Комбат. 1942

О том, что Запад не заинтересован в компромиссе с Москвой, свидетельствует складывающаяся в настоящее время геополитическая ситуация в ряде критически важных для российских интересов регионов.

«Во-первых, они обложили нас в Сирии: турки хозяйничают в Идлибе, на юге американцы на сирийско-иорданской границе. Они пытаются перекрыть для Ирана транспортный коридор через северный Ирак, северную Сирию на Латакию, где находится наша военная база», — пояснил эксперт.

«Далее — Украина. Посмотрите, что они делают на Украине? Они хотят свергнуть нынешний режим с помощью Саакашвили… Очевидно, что готовится эскалация конфликта на Украине», — продолжил он.

Не менее тревожные, хотя и, возможно, менее заметные для рядового наблюдателя процессы идут также в Закавказье и Центральной Азии, где угрозу для России создают уже не только западные страны. Об опасно стремительном росте влияния Китая в Закавказье свидетельствует, например, передача 75-процентной доли свободной индустриальной зоны Поти в Грузии китайскому бизнесу. Новые испытания перед Россией поставит и конфликт вокруг Нагорного Карабаха.

«Азербайджанцы сегодня зовут Турцию на помощь в решении карабахского конфликта, и причём говорят следующим образом: раз вы, русские, воюете в Сирии, в исторической зоне Турции, то почему бы самой Турции не участвовать в делах Закавказья? Они уже угрожают нашему президенту, нашему лидеру», — указал Цатурян.

Наконец, остро встаёт угроза терроризма и дестабилизации Таджикистана и Киргизии — уже сейчас Россия ставит вопрос о том, чтобы в Киргизии открыть вторую военную базу.

Международная ситуация складывается крайне сложная, она потребует от России решительных действий. Чтобы сохранить репутацию сильного независимого государства, «мы должны проявить волю — потому что если мы эту волю не проявим, нас закатают в асфальт», указал Цатурян.

«Цена — наше достоинство, достоинство нашего государства. Мы не можем им торговать. Это опасно», — подчеркнул он.

По его мнению, Россия могла бы организовать повторно мероприятие уровня сочинской Олимпиады — и извлечь из него огромную имиджевую и репутационную выгоду.

«Если найдётся страна, которая к нам не приедет, значит, её позиция политизирована, значит, она не имеет никакого отношения к спорту. Спорт должен объединять людей, а не разъединять. Такова должна быть наша позиция, такова идея вообще олимпийского движения! Если вы эту идею политизировали, то занимайтесь политикой, не занимайтесь спортом. А мы — будем заниматься спортом. Нам надо продвигать свой международный имидж», — заключил Цатурян.

Напомним, что Международный олимпийский комитет решил запретить сборной России выступление под своим флагом на Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Комитет полагает, что в России на государственном уровне создали и поддерживали систему приема допинга.

Теперь российские спортсмены смогут участвовать в Играх только под нейтральным флагом с олимпийскими кольцами. Президент России Владимир Путин в связи с этим уже объявил, что власти страны не будут препятствовать участию российских спортсменов на Олимпиаде-2018 в нейтральном статусе.