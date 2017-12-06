Нижний Новгород, 6 декабря, 2017, 19:14 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил с рабочим визитом Нижний Новгород и побывал на Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ), который отмечает своё 85-летие. Визит оказался знаковым, так как именно на заводе ГАЗ Путин объявил о намерении вновь баллотироваться на пост президента России.

Kremlin.ru Владимир Путин на Горьковском автозаводе

Пресс-служба президента Российской Федерации опубликовала сегодня, 6 декабря, стенограмму выступления Путина на заводе ГАЗ:

Дорогие друзья!

Мне чрезвычайно приятно быть сегодня вместе с вами и иметь возможность поздравить вас с прекрасным праздником, с вашим юбилеем. Поздравляю вас с 85-летием создания нашего легендарного «ГАЗа».

Когда принимаются подобные решения, решения о размещении таких промышленных гигантов, учитываются очень многие факторы: география и многое-многое другое. Но важнейший вопрос, на который всегда нужно ответить, — люди, кадры, кто будет работать.

Думаю, уверен, что в свое время было принято правильное решение разместить этот гигант именно на берегах великой русской реки Волги. Потому что здесь живут талантливые, целеустремленные, патриотически настроенные, энергичные, эффективные люди. Они, ваши предшественники, и вы доказывали это на протяжении целых веков своей жизнью, своей работой, своим отношением к нашему Отечеству.

Достаточно вспомнить всем хорошо известные факты истории, когда именно в Нижнем собиралось ополчение, которое потом освободило Москву от интервентов, положило конец так называемому Смутному времени. И, кстати сказать, после этого началось бурное развитие единого, централизованного, мощного Российского государства. Именно после этих событий.

Именно здесь во времена Великой Отечественной войны в значительной степени ковался меч победы, который принес нашему народу эту победу в войне.

Все мы, конечно, помним такие известные марки, как «Полуторки», «Эмки», «Победа», но «ГАЗ» и сегодня активно развивается. И не только развивается, он стал неотъемлемой частью и нашего автопрома, нашей экономики, и является неотъемлемой частью, естественной частью и мирового автомобильного производства.

Вместе с «ГАЗом», безусловно, будет развиваться и Нижний Новгород, так же, как и вместе с другими нашими предприятиями и городами-тружениками будут развиваться города Поволжья, Самара, Казань, все города европейской, восточной части нашей страны, Челябинск, Красноярск, Новосибирск, Владивосток.

Будут развиваться безусловно, потому что в основе, конечно, всегда люди. Такие, как вы, труженики, труженики в самом широком смысле этого слова. Это и рабочие, и ученые, инженеры, конструкторы, педагоги, врачи — все, кто работает. Это не просто основа основ нашей страны. Это и есть наша страна. Это и есть Россия.

При вашем активном участии, при активном участии таких людей, как вы, мы решим любые, даже самые сложные стоящие перед нами задачи. Россия будет идти только вперед. И в этом движении вперед ее никто и никогда не остановит.

Поздравляю вас с праздником.

Затем главе государства работники завода ГАЗ задали несколько вопросов. Один из вопросов задал Артем Баранов, который буквально потребовал от российского лидера дать ответ на вопрос о его возможном участии в выборах президента России в марте 2018 года:

Владимир Владимирович, здравствуйте! Меня зовут Баранов Артем. Большое спасибо Вам за тёплые слова, за то, что приехали к нам на праздник, поздравить нас с 85-летием.

Сегодня на форуме добровольцев Вас спросили о том, будете ли Вы выдвигать свою кандидатуру на выборы президента. И Вы ответили, что если Вас народ поддержит, то да, будете.

Так вот. Сегодня, в этом зале все без исключения Вас поддерживают. Владимир Владимирович, сделайте же нам подарок. Огласите своё решение. Ведь мы — за Вас. «ГАЗ» за Вас!

Путин не стал уходить от ответа и заявил, что действительно намерен выдвинуть свою кандидатуру:

Спасибо. Спасибо большое.

Действительно, лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации.

Спасибо вам большое. Спасибо за эту реакцию. Спасибо за ваш труд, прежде всего. Спасибо за отношение к вашему делу, предприятию, городу, стране. Уверен, что всё у нас с вами получится.

Благодарю вас.