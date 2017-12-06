Москва, 6 декабря, 2017, 23:08 — ИА Регнум. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить российскую сборную от участия в Олимпиаде-2018 является атакой на спортивный суверенитет России, это намеренное унижение целой страны и нарушение принципа презумпции невиновности, заявил 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM политолог Дмитрий Ефимов. По его словам, давление на спорт носит социально-психологический характер, а заложенный репутационный урон предназначен лично для президента Владимира Путина.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Понятно, что цель не наши спортсмены, а лично Путин и российские элиты накануне выборов. Не зря Томас Бах заявил, что к Владимиру Путину у МОК претензий нет. Это попытка отделить Путина от болельщиков, устрашив их «возможным» запрещением ЧМ-2018. Ведь не зря тот же Бах предложил ФИФА помощь в допинг-контроле российской сборной», — подчеркнул эксперт.

По мнению Дмитрия Ефимова, президента России пытаются «загнать в цугцванг» — ситуацию, когда любой ход ухудшает положение фигур на шахматной доске. Однако ещё есть надежда на то, что найдётся симметричный ответ. Например, российские спортсмены, подавшие иски в спортивный Арбитражный суд, не будут сдавать медали до его решения.

«Наши спортивные федерации должны объявить о бойкоте олимпиады из-за нарушения принципов Олимпийского движения, которые завещал барон Кубертен. Наш Олимпийский комитет должен заявить о приостановке членства в МОК со всеми финансовыми последствиями для этой организации. Наше телевидение, государственные и частные компании в полном составе должны отказаться от трансляции Олимпиады как невыгодного для них бизнеса. Россия может провести после Олимпиады новые «Игры доброй воли» для стран БРИКС, ШОС и СНГ. Мутко и Жуков должны уйти, но не с «допинговый формулировкой», а как чиновники, признавшие справедливость решения МОК. А спортсмены едут на Олимпиаду как частные лица, за счёт собственного финансирования. Главное при принятии решения, которое будет оглашено 12 декабря, помнить, что хуже уже не будет», — считает эксперт.

Добавим, как корреспонденту ИА REGNUM заявил управляющий партнёр коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнёры» Владимир Старинский, способов обжаловать решение МОК нет, поэтому не стоит надеяться, что России удастся его отменить до начала соревнований. Что касается участия спортсменов под нейтральным флагом — это обычная практика в мировом спорте, когда спортсмен по каким-либо причинам не может участвовать в качестве официального представителя конкретной страны. Это не является нарушением прав спортсменов, так как санкции касаются страны и должностных лиц российской спортивной индустрии, а не всех граждан РФ, которые рассчитывали участвовать в Олимпиаде. Награды не будут засчитаны как заслуги России, но будут действительны для конкретного спортсмена как независимого участника соревнований.

«Из прямых убытков — обязанность выплатить 15 млн долларов, которые покроют расходы на антидопинговые расследования и помогут Независимой организации допинг-тестирования. Разумеется, намного большая потеря — невозможность участвовать в Олимпиаде», — подчеркнул он.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в данный момент в МОК обсуждают вопрос запрета демонстрации российской символики спортсменам, решившим выступить под так называемым нейтральным флагом. Пока окончательного решения нет.