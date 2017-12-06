Москва, 6 декабря, 2017, 18:50 — ИА Регнум. Главной задачей будущего президентства действующего президента РФ Владимира Путина должна быть кардинальная смена правительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Флаг «Справедливой России»

Владимир Путин намерен баллотироваться на новый президентский срок в 2018 году, об этом он сам заявил на встрече с ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ.

«Мы ждем нового премьер-министра, который способен кардинально изменить социально-экономический курс в пользу реального сектора российской экономики и в пользу экономического роста и подъема благосостояния граждан. Мы считаем, что нужен новый человек, который способен проводить новую политику, поскольку нынешний премьер-министр упорствует в той политике, которая приводит в стагнацию экономику РФ», — заявил Емельянов.

В частности, полагает он, необходима смена социально-экономического курса, переход от монетарной политики к поддержке реального сектора, а также изменение политики ЦБ, поддержка среднего класса и малообеспеченных слоев населения.

В целом, считает Емельянов, решение действующего президента РФ Владимира Путина выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок было ожидаемым.

«Совершенно ожидаемое решение, я его ожидал, ровно точно так же, как я могу со 100% уверенностью сказать, что он эти выборы выиграет. У него реально высокий рейтинг, основанный, прежде всего, на успехах внешнеполитических, на успехах сохранения целостности РФ, защите ее суверенитета», — заявил Емельянов.

По его словам, Владимир Путин очень хорошо выполняет те обязанности, которые на него возлагает конституция РФ. При этом, определенная часть населения недовольна проводимой социально-экономической политикой.

«Но за это отвечает, как раз-таки, правительство. Если удастся провести смену социально-экономической политики, то внешнеполитические успехи будут подкреплены солидной базой внутри страны», — уверен Емельянов.