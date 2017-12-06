Москва, 6 декабря, 2017, 18:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вручил премию «Доброволец России-2017» в ходе IV Всероссийского форума добровольцев, который состоялся 4−6 декабря в Москве. В номинации «Социальная и медицинская помощь» в числе победителей конкурса оказалась 21-летняя Алёна Потапова из Саранска, сообщили ИА REGNUM в правительстве Мордовии.

Kremlin.ru Владимир Путин в ходе вручения премии «Доброволец России – 2017»

Алёна Потапова учится на 5 курсе Медицинского института МГУ им. Н.П. Огарёва по специальности «Лечебное дело». Является автором проекта по профилактике ВИЧ-инфекций, который реализуется с ноября 2016 года. В рамках проекта волонтёры провели две всероссийские акции, порядка 140 региональных акций в школах, университете и в ссузах, при поддержке Республиканского СПИД-центра. Алёна является руководителем регионального отделения Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтёры-медики». Она является кандидатом в волонтёры Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 6 декабря, принимая участие в церемонии вручения премии «Доброволец России-2017», президент предложил объявить 2018 год годом добровольца и волонтёра. В мероприятии приняли участие 15 тыс. волонтёров из 85 регионов.

Премию в номинации «Волонтёр года» получил Максим Токарев, возглавляющий Центр развития экологических и социальных проектов, а также руководящий общественным международным проектом «Сохраним Байкал».