Москва, 6 декабря, 2017, 18:01 — ИА Регнум. В Госдуме поддерживают выдвижение Владимира Путина на пост президента РФ.

Kremlin Депутат Наталья Поклонская

Владимир Путин намерен баллотироваться на новый президентский срок в 2018 году, об этом он сам заявил на встрече с ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ.

«Люди ждали решения Владимира Владимировича Путина об участии в выборах, и сегодня оно принято!» — отметила депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»).

В данный момент «доверие есть только нашему президенту, который вернул нам, крымчанам, Родину, восстанавливает Россию и любит свой народ», указала она.

«Люди это знают и чувствуют», — подчеркнула Поклонская.

«Мы гордимся своей страной и нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, за которого (уж поскольку я из Крыма) весь Крым, Севастополь и уверена вся Россия, огромности которой так боятся «партнеры»!» — написала Поклонская в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о своем участии в выборах ранее также заявили телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон, бизнесмен Борис Титов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава КПРФ Геннадий Зюганов и лидер «Яблока» Григорий Явлинский.