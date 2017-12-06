Нижний Новгород, 6 декабря, 2017, 17:34 — ИА Регнум. Владимир Путин намерен баллотироваться на новый президентский срок в 2018 году. Об этом он сам заявил на встрече с ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Да, я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации», — заявил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин пообещал принять решение о своём участии в президентских выборах 2018 года в ближайшее время. Соответствующее заявление он сделал 6 декабря на церемонии вручения ежегодной премии «Доброволец России — 2017».