Луганск, 6 декабря, 2017, 16:06 — ИА Регнум. Двое военнослужащих Нацгвардии Украины дезертировали в Донбассе, заявил 6 декабря официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает «Луганский информационный центр».

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По его словам, инцидент произошел в населенном пункте Попасное. Два солдата 27-й бригады Национальной гвардии Украины по собственному желанию решили покинуть передовые позиции. При этом дезертиры захватили вместе с собой огнестрельное оружие.

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Напомним, на Украине постоянно ведется пропаганда в пользу украинских военнослужащих, воюющих против собственных граждан в Донбассе. Так, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что ВСУ — это «воины мужества, бесстрашные профессионалы военного дела».

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В реальности, по сообщениям военных специалистов Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), украинские солдаты регулярно дезертируют, мародерствуют и вступают в междоусобные конфликты. Нередко военнослужащие ВСУ после употребления алкогольных напитков начинают вооруженные конфликты, при этом часто раня и даже убивая своих сослуживцев.