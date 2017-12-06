Москва, 6 декабря, 2017, 15:57 — ИА Регнум. В МИД РФ рассчитывают на здравый смысл Литвы в отношении решения судьбы памятников советским солдатам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, комментируя решение властей Литвы оштрафовать президента ассоциации военной истории «Забытые солдаты» за памятник с пятиконечной звездой.

Pixabay.com Красная звезда на обелиске

«Неправомерность этого решения не вызывает сомнений. Достаточно отметить, что перезахоронение состоялось в 2013 году с согласия мэрии Вильнюса, а ассоциацию обвинили в нарушении действующих с мая 2016 года правил благоустройства значимого для иностранных государств недвижимого культурного наследия», — заявила Захарова.

Указанная памятная доска установлена на месте перезахоронения советских солдат на Антакальнисском кладбище Вильнюса.

В мае на месте захоронения была установлена также памятная доска из чёрного мрамора, на которой выгравированы фамилии погибших военнослужащих Красной армии и контур пятиконечной звезды. К этой инициативе активистов ассоциации военной истории «Забытые солдаты» придрались литовские власти, несмотря на то, что запрет касается только советской красной пятиконечной звезды, а не любого изображения.

«Рассчитываем, что здравый смысл все же возобладает и справедливость, несмотря на деструктивные усилия литовских властей, продолжающих не объявленную войну с исторической памятью, будет восстановлена», — добавила официальный представитель МИД РФ.