Москва, 6 декабря, 2017, 15:01 — ИА Регнум. Правительство вместе с экспертным сообществом активно работают над регулированием биткоина и криптовалют в целом в РФ — инициатива вскоре будет внесена в Госдуму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

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«Думаю, что к 20 числам декабря (законопроект) может и появиться», — рассказал Аксаков.

В сентябре депутат утверждал, что необходимо как можно скорее прописать в законодательстве определение биткоина и других криптоинструментов — даже просто для того, чтобы запретить их.

Впрочем, в октябре о необходимости законодательно урегулировать понятия криптовалют, биткоина, технологии блокчейн и операций майнинга заявил президент РФ Владимир Путин. Тогда же глава государства поручил правительству разработать соответствующие инициативы, однако, по словам Аксакова, работа над документом пока еще идет.

«Работа активно идет, но пока не афишируется. Надо сначала самим определиться с понятиями и принципами регулирования этого рынка, а потом уже выносить на общественный суд», — заявил Аксаков.

О намерении до конца 2017 года внести в Госдуму документ, регулирующий оборот криптовалют, ранее сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. По его словам, ведомство продумывает варианты ограничить использование криптоинструментов — возможно, они будут разрешены только как переводы эмитенту.

Накануне курс биткоина в очередной раз побил рекорд — стоимость одной криптовалюты превысила 12 тыс. долларов. Всего за 2017 год стоимость криптовалюты выросла более чем на 700%. Как предсказывают эксперты, это еще не предел: ранее Анатолий Аксаков отмечал, что ожидает роста курса криптовалюты выше 13 тыс. долларов до конца 2017 года и до 20 тыс. долларов в целом.