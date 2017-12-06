Санкт-Петербург, 6 декабря, 2017, 14:42 — ИА Регнум. Российские спортсмены обязаны выступить на зимней Олимпиаде 2018 года под нейтральным флагом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Единой России», шестикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, Герой России Любовь Егорова.

Assembly.spb.ru Любовь Егорова, депутат ЗС Петербурга

Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года, теперь соревноваться позволят только тем российским спортсменам, которые докажут свою непричастность к допинговым скандалам и согласятся выступить под нейтральным флагом.

Любовь Егорова заявила, что считает преступлением отбирать у спортсмена шанс поехать на Олимпиаду. «Спортсмены обязаны выступить независимо от того, под каким флагом — нейтральным или сине-бело-голубым», — сказала она.

По ее мнению, «ни один спортсмен не откажется» выступить под нейтральным флагом на зимних Олимпийских играх в 2018 году.

«Потому что на кону стоит спортивная жизнь. Такой шанс выпадает раз в жизни. Кому-то раз, кому-то два, кому-то — вообще никогда. Думаю, что любой спортсмен, который попадет в российскую олимпийскую сборную, не откажется выступить под нейтральным флагом», — подчеркнула она.

Любовь Егорова полагает, что спортсмены всё равно будут отстаивать честь страны, даже без российского гимна и флага, и способны завоевать любую медаль, от «бронзы» до «золота», при этом публика будет понимать, что видит участников из России.

«За последние несколько лет посмотрели бы на спортсменов. Это боль в глазах такая, такая опустошенность, неопределенность. Этого нельзя допускать. Спортсмен должен выходить на старт и бороться, защищать свою страну, свой флаг и гимн, показывать, на что он способен. А всё остальное должны делать чиновники», — сказала прославленная лыжница.

Она заметила, что грядет еще более жесткая проверка на допинг перед самой Олимпиадой, но россияне к этому готовы. На ее взгляд, ни один петербургский спортсмен, который готовился участвовать в зимней Олимпиаде, не должен пострадать от решения МОК, и только в единичных случаях доступ на Олимпиаду закроют конкретному участнику.

«Многие спортсмены, которые поедут на Олимпийские игры — я уверена, что они поедут — достаточно молодые. Они не замешаны были, не участвовали в Олимпийских играх в Сочи, это молодое поколение», — добавила Любовь Егорова.

Она напомнила, что даже по данным WADA в последние годы очень большое количество допинг-проб было ориентировано именно на российских спортсменов.

«Это было сознательно, потому что после 2014 года были вбросы непонятные, непонятные упреки в адрес спортсменов, якобы кто-то вскрывал и подменивал пробы. Это бред, конечно, сивой кобылы, это нереально сделать», — убеждена шестикратная олимпийская чемпионка и почетный гражданин Санкт-Петербурга.

Напомним, по решению исполкома МОК дисквалифицирован Олимпийский комитет России и его глава Александр Жуков, кроме того, Россия должна возместить расходы на проведение расследований о допинговых махинациях и внести 15 млн долларов в пользу создания системы независимого тестирования спортсменов. МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах вице-премьера РФ, экс-министра спорта Виталия Мутко и бывшего заместителя министра спорта Юрия Нагорных.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.