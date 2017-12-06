Санкт-Петербург, 6 декабря, 2017, 12:21 — ИА Регнум. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили запретить людям без юридического образования представлять интересы граждан в судах, передает 6 декабря корреспондент ИА REGNUM. С инициативой о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс выступил единоросс, глава комитета заксобрания по законодательству Денис Четырбок.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Он уверен, что такое решение позволит повысить качество юридических услуг, прекратить «вакханалию», которую сейчас он наблюдает в городских судах, и защитить граждан, которые по незнанию, через сомнительные юридические конторы, обращаются к лже-юристам, тратят деньги, но не получают квалифицированной правовой помощи.

«Проблема в том, что в настоящее время представлять интересы в суде может кто угодно. Для этого нужна лишь доверенность. Мы нередко сталкиваемся с тем, что по вине лже-юристов дело проигрывается, люди теряют время, деньги, нервы. Хотя во многих таких случаях справедливость была на стороне обратившегося за помощью человека», — заметил Четырбок.

По его мнению, вторым шагом станет ужесточение контроля за деятельностью юридических компаний, потому что сейчас там «сидят повара, слесари, инженеры».

«Яблочник» Борис Вишневский попросил не подменять функции, заметив, что справедливый приговор должен вынести суд, и какое-то не совсем юридически выверенное выступление того или иного представителя не должно на это влиять.

«Выбор законного представителя в суде гражданин принимает осознанно. В связи с чем вы считаете возможным его ограничить в праве этого выбора, лишить его возможности выбрать человека, которого он хочет видеть своим представителем, пусть у него даже нет юридического образования, но он ему доверяет и считает компетентным?» — поинтересовался он.

Четырбок заметил, что таким путем он хочет реализовать статью Конституции РФ, которая гарантирует гражданам право на квалифицированную юридическую помощь. «Без качественной юрпомощи качественного исхода процесса не будет», — сказал Четырбок.

Тогда Вишневский напомнил, что гражданин может защищать себя в суде без всяких представителей, и не хочет ли в будущем Денис Четырбок обязать граждан иметь юридическое образование, чтобы представлять себя в суде.

«Если человек заболеет, у него есть право лечиться самостоятельно травами, отварами, статьями в интернете, а есть второй выбор — пойти к специалисту, к врачу», — парировал единоросс.

Его однопартиец Алексей Макаров предположил, что петербуржцы могут обвинить заксобрание в лоббировании интересов представителей юридической профессии и том, что депутаты делают юрпомощь менее доступной, но Денис Четырбок эти предположения отмел. Он предложил «посмотреть на опыт зарубежных коллег», на опыт США и прочих «либеральных представителей», где, по словам Четырбока, «всё гораздо жестче».