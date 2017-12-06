Москва, 6 декабря, 2017, 12:25 — ИА Регнум. Буря, вызванная решением МОК, вот-вот разразится. Основанное на фальсификациях решение об отстранении российской сборной поставило вопрос о том, как должна реагировать уважающая себя страна. Судя по идущему сейчас опросу читателей ИА REGNUM, мнение различаются не так уж сильно, несмотря на долгую пропаганду индивидуализма и наплевательского отношения к объединяющим символам.

007shoes.com Олимпиада 2018

ДВЕ ТРЕТИ ОПРОШЕННЫХ — ПРОТИВ УЧАСТИЯ РОССИИ В ОЛИМПИАДЕ НА УСЛОВИЯХ МОК.

Становится очевидным, что спорт в его современном изводе — со всеми перегибами, во многом превращенный в шоу, — всё равно в общественном сознании продолжает сохранять черты лучшего представления о человеке и гражданине — сильном, гордом, смелом, решительном, патриотичном. У противоположной стороны мнение другое:

«Думаю, что МОК принял наилучшее решение из возможных. Спортсмены (из России), которые не были уличены в использовании допинга, будут иметь возможность принять участие в Играх и завоевывать медали. Думаю, то, что МОК допускает это, уже неплохо, и мы приветствуем данное решение», — сказал один из авторов этого решения, глава Национального олимпийского комитета Республики Корея Ли Хи Бом, также возглавляющий оргкомитет зимних Олимпийских игр 2018 года.

Он уверен, что Россия не только проглотит нанесенное оскорбление, но ещё и поможет хозяевам Игр заработать деньжат, прислав на соревнования своих спортсменов в белой (хорошо хоть, не в черную полоску) форме.

Olympic.org Заявление МОК о приостановке доступа России к Олимпиаде. 05.12.2017

ИА REGNUM проводит опрос с целью выяснить отношение граждан к тому, что сейчас происходит. Интерес к так называемому антидопинговому расследованию в России очень высок: почти половина опрошенных постоянно следит за развитием событий, и ещё треть проявляет немалый к ним интерес. Привычные 7,2% забрали себе наши либералы, из которых многие полностью согласны с официальной линией Запада, и уверены, что мотивы МОК и WADA невинны: это просто стремление сделать спорт «чистым». Но при этом две трети уверены, что т.н. антидопинговое расследование связано с политическими мотивами и желанием «нагнуть» Россию любыми средствами.

Довольно жесткую оценку реакции со стороны России на эту серию расследований, от которой не первый год страдают спортсмены, дает подавляющее большинство тех, кто уже прошел опрос ИА REGNUM. По их его мнению, Россия реагирует неадекватно или не реагирует вообще. Это при том, что официального ответа на финальное решение до сих пор не последовало. А возможно, именно поэтому. В Государственной думе, например, отдельные депутаты уже высказались по поводу той оплеухи, которую получила Россия. Но официального заявления пока не последовало. Более того, для изучения документов МОК Госдуме нужно время. Как сказал вице-спикер ГД Игорь Лебедев (ЛДПР):

«Дать поручение комитетам запросить, получить, проанализировать документы МОК, провести консультации и к пятнице подготовить заявление, чтобы оно было основано на конкретных фактах и материалах. Всё-таки заявление должно иметь взвешенный, полноценный характер».

Выдвинутая позиция, попахивающая излишней тщательностью, отвратительно рациональна в ситуации, когда дело изначально не касалось фактов. Весь процесс против России был построен на свидетельствах, по сути, одного человека, который сам открыто признаётся в продажности. Ни одного реального доказательства существования в России «госпрограммы допинга» представлено не было. Складывается впечатление, что сценарная школа западных партнёров не утруждает себя поиском новых форм и сюжетных конструкций: потрясание «подтверждающими» пробирками имеет на современной политической арене уже немалую историю, и публике предлагается раз за разом верить в дискредитировавшие себя аргументы. Фейковые пробирки вылезают на авансцену всякий раз, когда обыватель должен одобрить очередной политический гешефт западного фюрера. Характерно, что официальная реакция России в других случаях оказывалась предельно конкретной, а в этот раз политическое руководство взяло невнятную паузу. Молчание президента тактически понятно (сперва надо посмотреть, какая судьба постигнет первых ласточек), но стратегически проигрышно. Потому что ложится в русло предшествующей провальной линии поведения, неудовольствие от которой, судя даже по предварительным результатам опроса, испытывают подавляющее большинство граждан.

Стадион Олимпиады-2018. Пхенчхан

Между тем вариантов реакции у России сейчас немало, ситуация отнюдь не патовая. Наши сограждане, к примеру, считают, что можно было бы бойкотировать Олимпиаду-2018, не пуская туда ни спортсменов, ни болельщиков, отказавшись от трансляций; либо провести альтернативные Игры доброй воли в России с широким участием спортсменов всего мира — проверенный жест протеста и несогласия; горячие головы (а таких целая четверть) предлагают вовсе выйти из Олимпийского движения, сосредоточившись на внутреннем развитии спорта. А некоторые считают нужным пустить на Олимпиаду тех спортсменов, которым выступать можно.

Не все из этих вариантов можно счесть адекватными сложившейся ситуации. 10 спортсменов отстранены пожизненно, стране запрещено использование на Олимпиаде флага и гимна (тех самых скреп, о важности которых у нас так любят говорить на высоком уровне), выдающиеся атлеты лишены заслуженных наград. Сейчас очень много говорится о разбитых судьбах тех молодых спортсменов, которые рискуют не поехать на Игры. Безусловно, они заслуживают самого искреннего сочувствия, особенно выступающие в таких видах спорта, где шанс участвовать в Олимпиаде в принципе может быть только один, а не четыре или пять. Две трети опрошенных считают, что спортсменам нельзя ехать на Игры, но целая треть полагает, что они могут выступить индивидуально, под нейтральным флагом. Так утерян ли в российском спорте дух товарищества? Можно ли, оттолкнувшись от спин дисквалифицированных и разжалованных, лезть к мировой славе, наплевав на унижение, которому пытаются подвергнуть твою Родину? И тебя самого, не надо питать иллюзий: человека, который станет пособником коллективного Родченкова.

Согласие с теми, кто хочет заставить выступить под белым флагом капитуляции, означает, что все свои годы тренировок, волевых усилий и надежд спортсмен рискует принести в политический боекомплект страны, организовавшей травлю российского спорта и пытающейся выкручивать руки России как государству. Человек старался, трудился, всю жизнь набирал потенциал — и ему сейчас предложено весь этот потенциал отнести белому хозяину.

ИА REGNUM Опрос. Отношение к антидопинговому расследованию

Существует мнение, что Россия должна выступить непременно, потому что США сейчас ведут с Москвой войну и хотят только победы. Именно чтобы не доставить им такого удовольствия, Россия и должна выйти на арену, пусть даже под белым флагом. Показав этим флагом, что мы «не сдаемся». К сожалению, думать при этом можно что угодно, но всему миру известно, что вывесить белый флаг — значит сдаться и признать это. Такая позиция значительно хуже отказа от выступления, поскольку явит всему миру согласие с предъявленными обвинениями и, главное, со способом получения «доказательств». Подобное поведение России ещё раз подтвердит, что в нужной руке любая пробирка неизвестного происхождения становится основным аргументом.