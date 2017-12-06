Москва, 6 декабря, 2017, 12:19 — ИА Регнум. О, спорт! Ты — Благородство!

Скриншот страницы из сецсетей Российский гражданин Жерар Депардье

Ты возводишь стадионы — театры без занавесей.

Все свидетели всему. Никакой закулисной борьбы.

Пьер де Кубертен

Решение МОК запретить команде России участвовать в Олимпийских играх вызвало оживленное обсуждение в соцсетях, в котором приняли участие как рядовые граждане страны, так и звезды отечественного телевидения, шоу-бизнеса и, конечно же, политикума. Мы собрали эти мнения, но накал дискуссии оказался слишком высок, поэтому чтобы не запутаться самим и не запутать вас, дорогие читатели, отобранные нами мнения мы разделили на несколько категорий.

Telegram

Решение МОК не осталось незамеченным и для анонимов из мессенджера Павла Дурова. Обсуждения свелись к констатации случившегося, перепосту подробностей и откровенным издевательствам как над ситуацией в целом, так и над участниками спортивной драмы в частности.

По понятным причинам, больше всего досталось господам Мутко и Жукову, а также большой плеяде так называемых пораженцев, выступающих с призывами ехать в Пхенчхан и выступать там под флагом МОК. Из пишущих под своим именем пользователей мессенджера, пожалуй, стоит отметить двух занявших диаметрально противоположенные позиции персонажей.

Ими стали занявший жёсткую патриотическую позицию глава Чечни Рамзан Кадыров, твердо заявивший о том, что спортсменам с чеченской пропиской на таких играх не место.

«Запад ещё раз показал своё лицо, искаженное гримасой лицемерия, трусости и интриг. Отстранение России от участия в Олимпиаде — решение отнюдь не спортсменов, а подлость обрюзгших чиновников. Спорт призван объединять народы, а не разрушать мир. Использовать спорт для личных политических интересов — слабость и трусость. Россиянам важно выступать под своим флагом. У нас есть Родина, у нас есть наше Отечество! Ни один спортсмен с чеченской пропиской не будет выступать под нейтральным флагом. А тех чеченских спортсменов, которые по всем критериям должны были попасть в сборную и поехать на Олимпиаду, мы будем чествовать как победителей!».

И московский спецкор интернет-издания Znak.com Екатерина Винокурова. Девушка (как истинный патриот своей страны, вероятно) призвала олимпийцев ехать и выступать под любым флагом. По мнению госпожи Винокуровой, сила государства в людях, поэтому не надо травить тех наших олимпийцев, кто все жё решится выступить на ОИ-2018 под нейтральным флагом. О том, как должны поступать патриоты своей страны, когда она испытывает унижения, подобные решению МОК в Лозанне, девушка скромно умолчала.

«Я хочу сказать вот что. Государство — это люди. Сила и слава государства — в людях. Поэтому я, как патриот, хочу выступления наших граждан на ОИ. И буду болеть, размахивая триколором перед телевизором».

Не менее симптоматичен для нынешнего российского общества и опубликованный в паблике телеканала «Дождь» опрос. Он настолько убедителен, что не требует особых комментариев. Каков канал, такова и аудитория, и позиция соответствующая.

Скриншот страницы Опрос на «Дожде»

«ВКонтакте»

Пользователи этой соцсети, что называется, взяли «быка за рога» и сразу же обвинили в неудаче лично президента Владимира Путина. Более того, главе государства сразу же припомнили все неудачи и обиды, нанесенные российским чиновничеством рядовым гражданам.

Андрей К. поделился на своей странице в «ВКонтакте», что редко включает телевизор из-за негативных новостей, а теперь стал свидетелем «очередного достижения» — отстранения России от Олимпиады в Южной Корее. Связал такое решение МОК пользователь с работой российских госслужащих, а конкретно одного из них:

«Твою мать… Любимая страна, ну давай, голосуй снова за китайского императора Тин-Пу. Ещё лет 50 подряд… Вам же всем мало, не так ли?».

Пользователь Евгений Б. тоже связал отстранение России от участия в Олимпиаде с заслугами лично президента РФ. Подводя итоги, Евгений поставил в один ряд такие события, как «кругом война», падение доходов, падение ракет, поражение России на одной Олимпиаде и отстранение от другой, а также рост коррупции и якобы сбегающих из страны граждан.

Возвращаясь же к проблеме постыдного отстранения олимпийской сборной и разгрому ОК России, отметим, что и здесь преобладали в основном две диаметрально противоположенные точки зрения. Одни пользователи уверены, что наши спортсмены должны выступать под нейтральным флагом, их оппоненты считают, что необходимо игры бойкотировать. А наиболее радикально настроенные граждане пошли ещё дальше — вплоть до полного пересмотра участия России в олимпийском движении.

Так, спортивный болельщик Артем Дроздов посоветовал всем «чистым» спортсменам никого не слушать и ехать на спортивные состязания, потому что страну представляют люди, а не флаг.

«Я ничуть не меньше буду радоваться победам Антона Шипулина и других биатлонистов, которые будут там, успехам Жени Медведевой с командой фигуристов, победам наших хоккеистов, рекордам Паши Кулижникова, Сережи Устюгова и всех остальных спортсменов, которых допустят выступить там. И абсолютно плевать, в какой флаг всё это будет обернуто. Все эти патриотические понты оставьте для ватной армии диванных войск. Но не пытайтесь этой дешевой ерундой перечеркнуть жизни ребят, которые всю свою жизнь отдали погоне за заветной олимпийской медалью. Олимпийской команде спортсменов из России — быть! ИМХО»

«Будет очень позорно выступать под нейтральным флагом, прежде всего для России. Не для такой цели наши тренера и государство вкладывали свои силы в спортсменов. Пора уже принимать меры. СТЫДНО», — пишет Инна Б.

Скриншот страницы Screenshot Дискуссия

Facebook

Нешуточные страсти развернулись и на площадке Марка Цукерберга. Здесь, кроме подмеченной нами ранее поляризации мнений об участии российской сборной в играх, стоит отметить двусмысленную позицию причастных к большому спорту персон. Очевидно, что рядовые граждане рассматривают случившееся через призму своих политических предпочтений, и в соответствии со своими убеждениями и высказываются по поводу нашего участия.

Совсем другое дело люди публичные, и тем более представители спортивного сообщества. Данные персоны во главу угла ставят трудную судьбу маленького человека (привет, мальчик Коля из Уренгоя), тьфу ты, нелегкий труд готовившихся к олимпиаде спортсменов и понесенные финансовые расходы. Поэтому, видимо, понимая царящие в обществе настроения, кто прямо, а кто с массой всяческих реверансов участникам обсуждения склоняют общественность к тому, что ехать всё-таки нужно.

Есть, конечно, и в этом ряду исключения, многие спортсмены и публичные деятели, поддерживая в это нелегкое время российских спортсменов, выступил за бойкот ОИ-2018.

Так, жесткую позицию занял журналист Максим Кононенко, предложивший отреагировать на этот акт агрессии молчаливым и холодным презрением.

«Никаких комментариев для них, никаких обсуждений, никаких переговоров. Выход их всех этих сраных «международных организаций», кроме ООН. Никакой координации ни по каким вопросам. И, разумеется, никаких им 15 миллионов долларов. Пусть у себя сами сосут».

Подобная тирада тут же разделила участников дискуссии на два противоположенных лагеря.

«А почему кроме ООН? Выходить, так отовсюду», — Роман Б.

«Это всё конечно блаагорооодно…» но Россию так со всех участков поля уберут», — Василий М.

Скриншот страницы Screenshot Мнение

Instagram

Самым русским оказался недавний француз Жерар Депардье, присоединившийся к акции против отстранения российских спортсменов, которую запустил несколько дней назад школьник из Санкт-Петербурга Роман С. К слову, в Instagram под одним только хэштегом norussianogames отмечено около 14 тысяч публикаций. Акцию поддержали также артисты и атлеты. Например, певицы Нюша, Зара, комик Антон Шастун и другие.

Многие российские спортсмены разделили негодование рядовых пользователей и вызвались поддержать атлетов. Так, российская гимнастка, олимпийская чемпионка 2016 года Маргарита Мамун написала в своем Instagram под хэштегом noRUSSIAnoGames:

«Распирает от злости, как много хочется сказать и хоть чем-нибудь помочь спортсменам!».

Призвала поддержать спортсменов, которые теперь могут лишиться возможности выступить на Олимпиаде, и известная российская теннисистка, 18-я ракетка мира в Елена Веснина. Кстати, сама Елена в 2016 году в паре с Екатериной Макаровой стала золотой медалисткой ОИ в Рио-де-Жанейро. В своем профиле теннисистка написала:

«Мы знаем, что такое тяжелый труд… годы тренировок, пота, крови, слез, ради того, чтобы выступить на соревнованиях, на Олимпийских играх! Это мечта, которую отбирают самым подлым способом! Это ужасно несправедливо! Несмотря на решение МОК, давайте поддержим наших спортсменов! Ребята, мы с вами!».

Добавим, что политизированность принятого МОК решения ни для кого из граждан страны секретом не является. Также очевидно, что в случившемся винят власть, жёстко привязывая нынешний скандал ко всем просчётам и неудачам последних лет. Сама спортивная тема внутри страны приобретает отчётливую политическую окраску.

Скриншот страницы Screenshot Под флагом МОК выступать позорно

Отставив в сторону интересы спортивных и околоспортивных функционеров, чьи высказывания отчетливо показывают, что ехать нужно, как выразилась одна медалистка игр, а ныне сенатор «нас в дверь, а мы в окно». Обратившись к рядовым гражданам, можно увидеть, каким катком по ним проехало пресловутое «общество потребления». Различные вариации на темы о том, что «спортсмены много работали», «на это потрачены огромные деньги», и «пусть уж они сами решают, ехать или нет». Ведь в таком обществе ничего, кроме права человека на получение удовольствия, не существует: ни Родины, ни врагов, её атакующих.

Сделает власть какие-либо выводы из случившегося? Наверное, будут приняты некие кадровые решения. А вот в то, что подобные атаки на Россию заставят власть кардинально пересмотреть нынешний курс, верится с трудом.