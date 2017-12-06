Ереван, 6 декабря, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) по-прежнему пользуется значительным уровнем доверия и поддержки со стороны населения его 5 государств-членов (от 50% до 83%), а также Таджикистана (69%). Вместе с тем позитивное отношение к евразийской интеграции плавно снижается, причем как среди государств, входящих в Союз, так и за его пределами, говорится в докладе аналитиков Евразийского банка развития «Интеграционный барометр ЕАБР — 2017».

ЕАБР

Как свидетельствуют данные доклада, в течение первых лет существования ЕАЭС (2015−2017) наиболее значимое снижение общественной поддержки участия в Союзе происходило в России (с 78% до 68% населения) и в Армении (с 56% до 46% в 2015—2016 годах и с корректировкой вверх до 50% в 2017-м). В остальных странах ЕАЭС общественная поддержка евразийской интеграции снижалась умеренными темпами: в Казахстане — с 80% до 76%, в Белоруссии — с 60% до 56%. Стоит отметить, что пиковые значения поддержки евразийской интеграции в указанных странах наблюдались в 2014 году — в среднем на 10 п. п. выше, чем в 2017 году.

Аналитики банка считают, что в Киргизии население с 2015 года демонстрирует наиболее позитивное отношение к членству в ЕАЭС, которое за это время изменилось незначительно — с 86% до 83% в 2016 и 2017 году соответственно. Но в 2014 году лишь 50% населения Киргизии поддерживали перспективу вступления республики в Союз, а 30% выступили против.

Доклад ЕАБР Новый точечный рисунок

По результатам исследования наиболее открытыми к притоку иностранного капитала в 2017 году можно назвать граждан Белоруссии и Молдавии. Причем в Белоруссии этот общественный запрос стабильно растет в течение всех лет измерений. Аналогично результатам 2016 года в рейтинг самых желательных стран-инвесторов вошли Россия, Германия, США, Китай и Япония. Интерес к России как к желаемому источнику иностранного капитала проявляют жители всех стран ЕАЭС, Таджикистана и Молдавии на уровне не ниже 34%.

Авторы доклада считают «феноменальным» высокий уровень социальных связей между странами Союза и доверия друг к другу, в том числе к России, что считают незаменимым интеграционным капиталом.

Отвечая на вопрос о том, какие страны, по мнению респондентов, являются дружественными и способными оказать поддержку их стране в трудную минуту, большинство, как и в прошлые 5 лет наблюдений, высказались в пользу региона СНГ. Наибольшее доверие к соседям по региону СНГ шестой год подряд выражает население Таджикистана, Киргизии и Казахстана (в 2017 году — 95, 94 и 90% соответственно). При этом Россия по-прежнему является лидером в восприятии в качестве дружественного государства со стороны всех респондентов: в среднем по 6 исследуемым странам в качестве наиболее дружественной страны ее назвали 76% всех опрошенных. На втором месте находится Казахстан (31%), на третьем — Белоруссия (21%).

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В России наиболее дружественными внешнеполитическими партнерами граждане считают Белоруссию (61%) и Казахстан (54%). Третье место перешло от Китая к Армении (почти 40% — рост на 4.5 п. п.). Причем доверие россиян к КНР ощутимо понизилось за год (на 12 п. п.), составив 29%, хотя в 2015 году 45% опрошенных видело в Китае союзника. Также на 12 п. п. (до 17%) опустился и уровень дружественного восприятия Индии. Рост доверия россиян зафиксирован по отношению к Узбекистану (на 4 п. п., до 26% — максимум за 6 лет наблюдений), Молдавии (на 5 п. п., до 21% — это также максимум) и Турции (на 4 п. п. — до 7%).

Государства — члены ЕАЭС и Таджикистан характеризуются самой высокой в мире плотностью взаимных социальных связей: от 51% до 80% (за исключением России) их населения заявили о наличии постоянно поддерживаемых связей с родственниками, друзьями, коллегами из стран региона СНГ. Это самый высокий уровень социальных связей в мире. Наиболее высокие показатели в 2017 году зафиксированы в Киргизии (80%), Армении (79%) и Таджикистане (66%). В России 31% населения поддерживают социальные связи в соседних по региону СНГ странах. Это также очень высокий показатель, учитывая сравнительные показатели численности населения.

В ходе исследования опрошено население 5 стран ЕАЭС, Таджикистана и Молдавии (не менее 1000 человек в каждом государстве).