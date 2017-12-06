Варшава, 6 декабря, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Военная жандармерия Польши (ŻW) сообщила об аресте бывшего руководителя Службы военной контрразведки (SKW) Петра Пытеля, передает Польское агентство печати (РАР). Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главного коменданта ŻW подполковник Артур Карпенко.

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Пытель является бригадным генералом в отставке. В 2014—2015 годах он руководил Службой военной контрразведки. В декабре 2016 года прокуратура предъявила ему обвинения в предполагаемом сотрудничестве с российской службой безопасности. Речь идет о контактах SKW и ФСБ без согласия правительства.

По словам генерала, утверждения в отношении сотрудничества с Федеральной службой безопасности направлены на «дискредитацию Дональда Туска», информирует Wirtualna Polska. В марте сего года бывший премьер-министр, ныне председатель Европейского совета был вызван на допрос, где его спрашивали о связях между Службой военной контрразведки Польши и российской ФСБ.