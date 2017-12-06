Москва, 6 декабря, 2017, 10:11 — ИА Регнум. В связи с решением МОК об отстранении российской сборной от участия в Олимпиаде в Корее Госдума может принять заявление, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

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Олимпийская сборная России не будет допущена до участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Согласно решению МОК, российские спортсмены, в адрес которых не выдвигалось обвинений в употреблении допинга, смогут выступать на Играх под нейтральным флагом.

Предложением выступить с заявлением внес депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов.

«Предлагаю принять заявление Госдумы по этому вопросу, проект заявления подготовлен, прошу включить его в повестку дня», — сказал парламентарий.

В ЛДПР предложение поддержали. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) обратил внимание на жесткое решение.

«Дать поручение комитетам запросить, получить, проанализировать документы МОК, провести консультации и к пятнице подготовить заявление, чтобы оно было основано на конкретных фактах и материалах. Все-таки заявление должно иметь взвешенный, полноценный характер», — сказал депутат.

Резюмируя дискуссию, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил договориться к 8 декабря подготовить проект заявления.

«Изучить вопрос, ознакомиться с решением МОК, обсудить на заседании комитета, провести консультации со всеми политическими фракциями», — отметил Володин.