Москва, 6 декабря, 2017, 09:56 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский расценил решение МОК как расизм, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

Олимпийская сборная России не будет допущена до участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Согласно решению МОК, российские спортсмены, в адрес которых не выдвигалось обвинений в употреблении допинга, смогут выступать на Играх под нейтральным флагом.

«Мы считаем решение МОК как спортивный политический расизм, все могут участвовать, кроме русских. Дикость», — отметил парламентарий.

Он напомнил, что дважды отстранили Германию за Первую, Вторую мировую войну — миллионы погибли, страна-агрессор, страна-варвар.

«Японию тоже за Вторую мировую войну. ЮАР за расизм, когда там линчевали, убивали негров. Россия спасает мир, Россия спасает на Ближнем Востоке, так давайте отомстим через спорт», — возмущен депутат Госдумы.