Москва, 6 декабря, 2017, 10:10 — ИА Регнум. То, что требования ГОСТ для некоторых производителей колбас в России давно превратились в мифическую рекламную уловку, в очередной раз подтвердили в Роскачестве: из 30 исследованных популярных брендов «Докторской» лишь 16 соответствовали заявленному составу. Остальные 14 экземпляров отличались самыми разнообразными «добавками» — от антибиотиков до конины, сообщает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря по материалам исследований Роскачества.

Колбаса

Специалисты пришли к выводу, что всю протестированную колбасу можно употреблять в пищу. Вопрос в том, какой состав в итоге попадёт в желудок. Превышения общего количества микроорганизмов и огрехов хранения в проверенных образцах «Докторской» не обнаружили, зато нашли антибиотики, конину, сою и ДНК кукурузы.

«Основные проблемы, которые выявлены в ходе исследования, касались маркировки продукции и введения потребителя в заблуждение. В 13 случаях из 30 производители не указывали верный состав колбасы, скрывали такие ингредиенты, как соя или каррагинан, нарушали заявленный на этикетке ГОСТ», — заявила заместитель руководителя Роскачества Мария Сапунцова.

Из 30 проверенных по 70 показателям образцов в 14 также обнаружились остатки антибиотиков, причём в одном из брендов концентрация окситетрациклина (препарата тетрациклиновой группы) превышала допустимый законом уровень. Кроме того, 13 образцов показали, что производители проигнорировали сроки рекомендуемой предубойной выдержки сырья: закон это не нарушает, но качественным такой товар быть не может.

Если мясо кошек и туалетную бумагу при производстве колбас не используют, то куриное мясо, сою и даже ДНК лошади обнаружили. Причём такая колбаса вполне может использоваться в пищу, просто уже не является «Докторской» согласно первоначальному рецепту. К тому же производители умолчали о сторонних добавках, не указав их на упаковке. В четырёх образцах также нашли пресловутый крахмал.

В итоге относительно качественной назвали колбасу лишь 16 брендов, а товаром повышенного качества — всего шести. Исследования проводились на продукции российских торговых марок из Белгородской, Владимирской, Вологодской, Курской, Ленинградской, Московской, Псковской, Саратовской, Тверской и Томской областей, Республики Мордовия, Ставропольского края, Москвы и Санкт-Петербурга.

«В Техническом регламенте Таможенного союза о безопасности мяса и мясной продукции установлено требование: если продукция изготовлена не по ГОСТу, тождественных наименований быть не должно», — пояснил заместитель руководителя исполнительного комитета Национальной мясной Ассоциации Максим Синельников.

По его словам, в будущем планируется разработать требования идентификации наименований колбасы для таких случаев.

Напомним, что совсем недавно были представлены исследования качества творога. Как выяснилось, на прилавки попадает продукция, содержащая плесень, кишечную палочку, антибиотики и не только.

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Напомним, что изначально колбаса сорта «Докторская» предполагалась как продукт для больных, пострадавших в Гражданской войне. Оригинальную рецептуру разработали на заводе «Микоян» в 1974 году. Классический состав был таким: говядина, свинина, яйца, соль и молоко. Современные нормативы допускают также добавление специй и нитрата натрия, однако производители часто руководствуются не ГОСТом, а отличными от нормативов собственными техническими условиями, что порождает большое число колбас, сохраняющих известное название, но уже не являющихся «Докторскими».