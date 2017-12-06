Москва, 6 декабря, 2017, 09:20 — ИА Регнум. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков допустил появление российского флага на Олимпиаде в Южной Корее, куда ранее не была допущена сборная России. Спортсмены смогут пройти с ним на закрытии Игр, заявил он журналистам.

Presidential Press and Information Office Сборная России на церемонии закрытия Олимпийских игр 2014

Речь идет о том, что если Россия выполнит требования МОК по отстранению от Игр, запрет на использование национальной атрибутики может быть снят в последний день Олимпиады.

«В этом случае российские спортсмены смогут пройти под флагом страны на церемонии закрытия», — сказал Жуков.

Он пояснил, что никаких условий, кроме покрытия расходов, связанных с деятельностью одной из комиссий Шмида, и формирования новой антидопинговой структуры, к России нет. Кроме того, Жуков счел «положительным моментом» то, что МОК прекратил расследования в отношении российских спортсменов.

В целом он назвал запрет на представление своей страны на соревнованиях неприемлемым и унизительным: он не только противоречит сути олимпийского движения, но и выходит далеко за его рамки, поскольку ограничиваются права человека и гражданина.

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Ранее МОК принял унизительное и ожидаемое многими экспертами решение об отстранении олимпийкой сборной России от Олимпийских игр. По итогам заседания исполкома организации Олимпийский комитет России дисквалифицирован.

Вице-премьер Виталий Мутко пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх, членство главы Олимпийского комитета России Александра Жукова в МОК приостановлено (несмотря на то, что тот извинился).

Также МОК наложил на Олимпийский комитет РФ «дань» в размере $15 млн на развитие глобальной антидопинговой системы. Что касается российских спортсменов, то им милостиво разрешили выступать под олимпийским нейтральным флагом.