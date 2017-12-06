Магадан, 6 декабря, 2017, 09:39 — ИА Регнум. Жители Магадана спорят о том, строить в городе школу или нет. Поводом для полемики стало намерение возвести здание для образовательного учреждения в Третьем микрорайоне столицы Колымы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Жители стоящих близко к этому месту домов, как оказалось, против из опасений, что соседство со школой создаст неудобства, а также станет причиной перепланировки находящегося там сквера.

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

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«Неважно спорящим, что город задыхается от недостатка школьных мест, что более трети магаданских школьников учатся во вторую смену, что в нашем городе нет ни одного (ни одного!) общеобразовательного учреждения, отвечающего стандартным требованиям XXI века», — цитирует газета «Вечерний Магадан» директора городской английской гимназии Татьяну Шмонину.

Она констатирует: во многих школах нет нормальных актовых залов, современных библиотечных аудиторий, обустроенного пришкольного пространства, мест для проведения дополнительных занятий, как творческих, так и спортивных.

«Большинство школ Магадана на сегодняшний день не могут даже на достаточном уровне организовать внеурочную деятельность учеников. А это является обязательным требованием образовательного стандарта», — напомнила также Татьяна Шмонина.

Позицию отстаивания целостности сквера в условиях нехватки мест для обучения детей она называет эгоистической и выражает надежду, что здравый смысл всё же возьмёт верх.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители, общественники и депутаты Якутии также неоднократно констатировали нехватку мест в школах Якутска. В классах иногда учится более 40 детей, в учреждениях образования отсутствуют даже столовые, не говоря уже об учительских и библиотеках, детей впору переводить на обучение в три смены. Власти города просят денег из бюджета региона на решение этой проблемы и готовы не только строить школы, но хотя бы переоборудовать под них более-менее подходящие здания, но из-за нехватки средств в казне необходимых сумм на решение школьного вопроса столице региона не дают. Денег пока не нашли даже на инклюзивную школу, открыть которую обещали ещё в 2015 году, но до сих пор фактически так и не начали строительство.