Екатеринбург, 6 декабря, 2017, 08:56 — ИА Регнум. На Урале отстранение сборной России от участия в зимней Олимпиаде восприняли резко негативно. Люди негодуют и требуют бойкота игр, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Олимпийские игры

Напомним, решение 5 декабря принял Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК). Сборную России не допустят к участию в играх. Спортсменам, впрочем, разрешено принять участие в них, но под нейтральным флагом.

На Урале решение исполкома МОК не нашло положительных откликов. Люди возмущены. Соцсети бурлят негодованием.

Большинство граждан склоняются к тому, что Олимпийские игры нужно вообще бойкотировать. Звучат даже предложения лишать гражданства тех спортсменов, которые решатся принять в них участие. «Каждый, кто признает для себя возможность (даже просто возможность) выбрать нейтральный флаг, — должен быть лишен права на флаг. Навсегда», — пишет на своей странице в Facebook один из известных уральцев Андрей Перла.

Люди прямо заявляют, что считают решение исполкома МОК политическим. «Хотелось бы видеть спорт вне политики. Но увы», — пишет один из граждан. Также граждане полагают, что российских спортсменов просто боятся, потому что на Олимпиаде 2014 года они были первыми.

Журналист Николай Курилов отмечает, что Олимпиаду нужно бойкотировать, «на обезличивание, на роль статиста» соглашаться нельзя. Его мнение разделяют многие уральцы. И не только они.

Однако тут возникает вопрос, на каком уровне должен быть этот бойкот. И здесь большинство граждан полагает, что государство не должно быть его инициатором. К тому же это может поставить под угрозу проведение в России чемпионата мира по футболу, к которому страна так долго готовится.

Впрочем, спортивные федерации могут принять решение о том, направлять своих спортсменов в южнокорейский город Пхенчхан или воздержаться от этого шага. Решение будут принимать и сами спортсмены. Наконец, своё слово скажут и телеканалы, которые могут отказаться от освещения игр в Южной Корее.