Москва, 6 декабря, 2017, 08:37 — ИА Регнум. В Москве продолжается подготовка к новогодним праздникам. Устанавливаются атрибуты праздника — иллюминация, плакаты, афиши, билборды и ёлки, сообщается на портале мэра Москвы.

tpsdave Новогодняя елка

Как уточнили в департаменте ЖКХ, к Новому году в столице установят около 3,9 тыс. праздничных конструкций и 268 ёлок. Ели установят в местах массового гуляния.

Оотмечается, что в новогоднем оформлении будет использоваться светодиодное освещение, что позволит сэкономить до 1 млн rкиловатт электроэнергии.

Темой нового 2018 года станет «Москва театральная». Поэтому ёлку на Славянской площади украсят портретами великих театральных режиссеров Константина Станиславского, Евгения Вахтангова и Владимира Немировича-Данченко.

Кроме того, на новогодних ёлках по всему городу появятся театральные маски, отсылающие к спектаклям.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с середины декабря на улицах города начнут развешивать праздничные открытки к Новому году. Около 1000 поздравительных новогодних открыток с Новым годом и Рождеством развесят в витринах магазинов и на остановках общественного транспорта вдоль столичных магистралей.

Напомним, парки Москвы готовят праздничные программы для новогодней ночи. Встретить Новый 2018 год предлагают 22 столичных парка.

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