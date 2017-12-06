Москва, 6 декабря, 2017, 07:43 — ИА Регнум. Сегодня, 6 декабря, президент России Владимир Путин примет участие в церемонии вручения ежегодной премии победителям всероссийского конкурса «Доброволец России», сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

На церемонию награждения съехались 15 тысяч волонтёров и организаторов добровольческих движений из 85 регионов России.

Это победители конкурса «Доброволец России — 2017», которые в течение года внесли наиболее серьёзный вклад в развитие волонтёрского дела.

Награждение активистов пройдет в нескольких номинациях: событийное волонтёрство, социальная и медицинская помощь, «Волонтёр Победы» и «Доброволец года».

Церемонии вручения ежегодной всероссийской премии «Доброволец России — 2017» состоится в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».

Как сообщало ИА REGNUM, 4—5 декабря в Москве состоялся всероссийский форум добровольцев, на котором были объявлены победители конкурса «Доброволец России — 2017». Форум добровольцев посетили 4 тысяч человек.

Сам конкурс начался в середине апреля. Онлайн-голосование по отбору финалистов завершилось 10 ноября.

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