Сеул, 6 декабря, 2017, 07:36 — ИА Регнум. В рамках продолжающихся военных маневров США и Южной Кореи, над территорией Корейского полуострова совершат полеты стратегические бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США, сообщает 6 декабря южнокорейское агентство Yonhap News.

Бомбардировщик B-1B Lancer

Американские бомбардировщики, базирующиеся на острове Гуам (Северные Мариинские острова), осуществят совместные с истребителями Южной Кореи полёты — с целью отработать учебное бомбометание.

На сегодняшний день не озвучено ни количество стратегических бомбардировщиков, которые примут участие в маневрах, ни график их вылетов.

Напомним, по мнению экспертов, учения Vigilant Ace 18 направлены против КНДР, в качестве реакции на запуск межконтинентальной баллистической ракеты, состоявшийся на прошлой неделе.

Учения продлятся до 8 декабря, главной их целью является улучшение взаимодействия союзников во время возможных боевых действий.

В ежегодных маневрах примет участие седьмой флот Соединенных Штатов, который направил в Южную Корею шесть истребителей F-22 и 18 F-35, а также более 200 других боевых самолетов двух стран.

Читайте также: США и Южная Корея начали масштабные военные учения