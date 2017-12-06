Пекин, 6 декабря, 2017, 06:38 — ИА Регнум. Самый большой китайский самолет-амфибия AG-600 («Цзяолун-600») прошел все официальные приготовления перед первым полетом, сообщает 5 декабря агентство «Синьхуа».

Alert5 Самолёт-амфибия AG-600

Позиционируемый как самый крупный в мире самолет-амфибия, 37-метровый AG-600 имеет размах крыльев 38,8 метра при максимальной грузоподъемности 53,5 тонны.

Авиационная промышленная корпорация Китая (AVIC), занимающаяся разработкой самолета, утверждает, что все технические оценки были проведены в городе Чжухай в провинции Гуандун. Качество продукта соответствует тому, чтобы допустить самолет к первому испытательному полету.

Самолет может использоваться в спасательных операциях на море, борьбе с пожарами, для мониторинга окружающей среды и прочих целей. Он может собрать 12 тонн воды за 20 секунд и перевезти до 370 тонн воды на одном топливном баке.

Эксперты выразили уверенность, что самолет полностью готов для своего первого полета. Уже оформлено 17 заказов на новый самолет от ряда китайских заказчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, первый полет китайского самолета-амфибии AG-600 должен был состояться еще в середине мая 2017 года. Однако, с тех пор никакой информации о нем в китайских СМИ не появлялось. Сейчас стало известно, что самолет, наконец, готов к своему первому полету.