Берлин, 6 декабря, 2017, 06:14 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате железнодорожной аварии близ города Дюссельдорфа (Германия) составило 47 человек, со ссылкой на данные службы спасения передает Deutsche Welle.

Железная дорога

Уточняется, что из всех пострадавших в тяжелом состоянии находятся три человека. Средние ранения получили также трое и 41 человек — легкие травмы.

Напомним, авария произошла 5 декабря в 19:30 (время местное) возле станции Мербуш-Остерат. На момент ЧП пассажирский состав перевозил 150 человек.

Поезд, следовавший в Роттердам (Нидерланды) из города Диллинген (Германия), врезался в стоящий товарный состав. Это произошло в частности из-за того, что товарный поезд совершил незапланированную остановку.

Пассажирский поезд принадлежит частному перевозчику National Express. Сейчас пассажиров эвакуируют, но процессу создают помехи оборванные и висящие контактные провода.

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