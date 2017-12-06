Хабаровск, 6 декабря, 2017, 05:27 — ИА Регнум. Заместитель начальника СУ СК РФ по Хабаровскому краю Илья Солодовников пообещал нерадивым работодателям региона уголовные дела вплоть до заключения под стражу за невыплату зарплаты работникам. Об этом представитель СК РФ заявил в ходе заседания межведомственной комиссии в мэрии Хабаровска. Долги по зарплате в регионе продолжают расти, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

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На конец ноября долги предприятий перед работниками в Хабаровском крае составили 567,7 млн рублей. С октября 2017 года задолженность выросла на 140 млн рублей.

В среду, 6 декабря, Хабаровске задержан и водворен в изолятор временного содержания руководитель хабаровского ООО «ПромСтрой» в связи с невыплатой заработной платы рабочим.

ООО «ПромСтрой» наняло рабочих — монтажников для выполнения работ на Камчатке. Все работы монтажники выполнили, но денег так и не увидели. Долг перед 53 рабочими составляет 625 тыс. рублей.

«Учитывая, что руководитель компании не предпринимает никаких мер для погашения задолженности, следствием принято решение о помещении его в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

В Следственном комитете подчеркнули, что меры по взысканию долгов по заработной плате перед работниками в регионе будут ужесточены.

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Как сообщало ИА REGNUM, на ДФО приходится наибольшая доля долгов по заработной плате в РФ. Хабаровский край, Приморье и Амурская область в числе анти-лидеров. Такие данные привел Роструд. Четверть зарплатных долгов приходится на предприятия — банкроты. В Хабаровском крае это преимущественно строительная отрасль — бывший строительный гигант «Дальспецстрой» и «Дальмостострой». «Дальспецстрой» начал погашение задолженности и до конца года обещает погасить 60% долгов.

В официальную долговую статистику не входят предприятия, которые платят своим работникам, но не полностью. Такие накопили долгов на сумму в 158 млн рублей. Такими должниками тоже занялись правоохранительные органы. Ситуация с долгами по заработной плате находится на личном контроле у заместителя генерального прокурора РФ в ДФО Юрия Гулягина.