Эль-Кувейт, 6 декабря, 2017, 04:36 — ИА Регнум. Изменение статуса Иерусалима (Израиль) не одобрил Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, говорится в коммюнике по итогам саммита.

Иерусалим

В ходе состоявшейся 5 декабря в кувейтской столице встречи представителей арабских монархий (Кувейт, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Катар и Оман) принято решение:

«Высший совет подтвердил важность отказа от изменения юридического, политического или дипломатического статуса Иерусалима».

В документе сказано, что изменение статуса Иерусалима только ухудшит состояние палестино-израильского процесса и сорвет попытки политического урегулирования.

Напомним, прошедшая 5 декабря встреча стала первой со времен разразившегося летом 2017 года дипломатического скандала вокруг Катара.

Одной из тем переговоров стала ситуация с попыткой Вашингтона изменить статус Иерусалима при помощи переноса американского посольства в Израиле из Тель-Авива.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальное решение о переносе посольства Вашингтон должен объявить 6 декабря. Американский президент Дональд Трамп подтвердил свое намерение изменить статус Иерусалима, мотивируя его попыткой улучить ситуацию между Тель-Авивом и Рамаллой.

Отметим, что многие эксперты считают эту попытку тупиковой. В этом ключе свое мнение высказали Египет, Турция и Палестина.

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