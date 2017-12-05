Москва, 6 декабря, 2017, 02:58 — ИА Регнум. Комитет по управлению восточными территориями Евфрата создан в Сирии для оперативного взаимодействия всех сил, борющихся с террористами, 6 декабря пишет газета «Красная звезда».

Nicolas Raymond Флаг Сирии

"На левом берегу реки Евфрат борьбу с игиловцами уже не первый год ведут также отряды местных арабов и курдов, — говорится в сообщении. — Чтобы все участники антитеррористического фронта могли оперативно взаимодействовать, на днях создан Комитет по управлению восточными территориями Евфрата».

Уточняется, что первое собрание комитета состоялось 3 декабря в селении Эль-Сальхиях (провинция Дейр-эз-Зор, Сирия). С российской стороны на нем присутствовал генерал-майор Евгений Поплавский.

Также в собрании комитета приняли участие 23 делегата от всех этноконфессиональных групп и народностей, проживающих к востоку от Евфрата.

Поплавский заявил, что в Эль-Сальхияхе начал работать объединенный оперативный штаб, который позволит наладить взаимодействие с отрядами народного ополчения. В состав штаба входят представители восточных племен Евфрата.

По словам генерал-майора, теперь, когда террористы практически полностью уничтожены в Сирии, «на первый план выходят вопросы возвращения освобожденных районов к мирной жизни».

«Для этого в составе Объединенного оперативного штаба развернуто отделение российского Центра по примирению враждующих сторон, которое оказывает помощь шейхам и лидерам местных племен в формировании Комитета по управлению восточными территориями провинции Дейр-эз-Зор», — сказал Поплавский.

Напомним, ВКС РФ и Сирийская Арабская армия практически полностью уничтожили террористов группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор. Российская авиация продолжает наносить точечные ракетно-бомбовые удары по целям в отдельных районах провинции, где еще присутствуют боевики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к настоящему моменту площадь последнего анклава ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сокращена до участка 7 на 11 км.

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