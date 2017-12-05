* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 6 декабря, 2017, 02:28 — ИА Регнум. Площадь последнего анклава террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) сокращена до участка 7 на 11 км. Бомбардировщики ВКС РФ разгромили склады террористов в провинции Дейр-эз-Зор (Сирия), 6 декабря пишет газета «Красная звезда».

Mil.ru Самолёт ВКС на авиабазе Хмеймим

"Вооруженные силы САР при поддержке ВКС России завершают уничтожение последнего анклава ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на востоке страны, площадь которого сократилась до участка 7 на 11 км, — говорится в сообщении. — Сегодня шесть российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с аэродрома на территории РФ, нанесли групповой удар по складам вооружения и боеприпасов, опорным пунктам и скоплению боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе селения Эс-Сайяль (провинция Дейр-эз-Зор)».

Уточняется, что все цели ликвидированы. Этот удар позволит войскам Сирийской арабской армии значительно продвинуться вперед.

Комментируя заявление Эрика Пэхона, официального представителя Пентагона, о том, что основные территории в Ираке и Сирии якобы были освобождены «благодаря усилиям глобальной коалиции и ее партнеров», издание отметило, что эти слова — не более чем попытка выдать желаемое за действительное.

Отмечается, что на востоке Сирии так называемая антитеррористическая коалиция во главе с США за последний месяц ежесуточно наносила не более трех-пяти ударов по одиночным целям вдали от опорных пунктов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В этот же период «только для наступавших на восточном берегу Евфрата отрядов ополчения местных племен авиацией ВКС РФ было выполнено 672 боевых вылета и поражено более 1450 целей».

В итоге за месяц общее количество ударов коалиции в Сирии оказалось не больше, чем суточный показатель российской авиации. К настоящему моменту почти вся сирийская земля освобождена от террористов.

Напомним, 4 декабря российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил об уничтожении свыше 1450 целей террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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В этот же день Пэхон заявил, что Дамаск и Москва «не продемонстрировали серьезного подхода или обязательств по разгрому ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» и что основная часть Сирии освобождена от террористов силами коалиции.

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