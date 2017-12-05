Москва, 6 декабря, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Извинения «за нарушения антидопинговых правил, допущенные в России», принес Международному олимпийскому комитету (МОК) Александр Жуков, президент Олимпийского комитета России, сообщили в пресс-службе ОКР.

Kremlin.ru Александр Жуков

Выступая на заседании исполнительного комитета МОК 5 декабря, Жуков заявил:

«Я, как президент Олимпийского комитета России, приношу извинения за нарушения антидопинговых правил, которые были допущены у нас в стране».

Комментируя решение МОК об отстранении российских спортсменов от участия в XXIII Зимних Олимпийских играх, президент российского комитета сказал, что молодое поколение спортсменов не ответственно за нарушения, которые были допущены до них.

«Они не могут и не должны нести ответственность за допущенные ранее нарушения, равно как и чувствовать себя изгоями на большом спортивном празднике без национальной идентификации, без гимна, без флага», — сказал Жуков.

Напомним, 5 декабря МОК объявил об отстранении российской сборной от участия в Олимпийских играх-2018 в городе Пхенчхане (Южная Корея). Россию наказали «за систематические нарушения антидопинговых правил».

В международном комитете заявили, что российские спортсмены, непричастные к применению допинга, смогут выступать на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Жуков исключен из членов МОК.

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Отметим, что России предложено участвовать в Играх под флагом МОК и вторым составом олимпийской сборной. Это гарантирует низкий результат для России, который «докажет» Западу неконкурентоспособность российских спортсменов без допинга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Жуков нашел в решении МОК такой «положительный момент» как возможность участия в Играх «чистых» российских спортсменов.