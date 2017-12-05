Афины , 6 декабря, 2017, 00:41 — ИА Регнум. 5 декабря на стадионе «Георгиос Караискакис» был разыгран заключительный 6-тур ЛЧ 2017/18 группы D между командами «Олимпиакос» и «Ювентус». Матч завершился со счетом 0:2 в пользу «старой синьоры».

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На 16-й минуте вингер сборной Колумбии Хуан Куадрадо открыл счет, замкнув прострел Алекса Сандро — 0:1. В конце матча вингер Федерико Бернандески снял все вопросы об исходе матча — 0:2.

Статистика матча («Олимпиакос"/"Ювентус»)

Удары 7/8

Удары в створ 4/5

Владение 40%/60%

Фолы 17/14

«Ювентус», набрав 11 очков, вышел в плей-офф со второго места. «Олимпиакос» с 1-м очком вылетел из еврокубков.

Составы на матч:

«Олимпиакос»: Прото, Элабделлау, Кутрис, Энгельс, Николау, Ромао, Тахцидис, Одиджа-Офоэ, Пардо, Себа, Джурджувич.

«Ювентус»: Щенсный, Де Шильо, Бенатиа, Сандро, Барцальи, Хедира, Куадрадо, Дибала, Коста, Матуиди, Игуаин.

Главный арбитр матча: Давид Фернандес Борбалан.

Предупреждения: Кутрис — 32, Джурджевич — 43, Бенатиа — 49, Николау — 55.

Голы: Куадрадо 16 — 0:1, Бернандески 90 — 0:2.