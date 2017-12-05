Ереван, 5 декабря, 2017, 19:50 — ИА Регнум. В 2016 году уровень бедности в Армении составил 29,4%, на 0,4% меньше по сравнению с показателем предыдущего года. Такие данные представила сегодня, 5 декабря, Национальная статистическая служба (НСС) Армении. В 2016 году общее число бедных в стране составило примерно 880 тысяч человек.

По словам советника председателя НСС Армении Дианы Мартиросян, трое из десяти жителей в стране — бедные, они потребляют меньше предусмотренных 40 867 драмов ($99,7).

Критерий бедности в Армении — месячный подушевой доход менее 40 867 драмов ($85). Очень бедным человек считается в том случае, если его доход в течение месяца не превышает 33 418 драмов ($69), а доход ниже 23 313 драмов ($48) — это нищета.

Согласно статистике, общее число бедных составляет 29.4%, из них 1.8% — крайне бедные, 8.0% — очень бедные, а остальные 19.6% — просто бедные.

Примечательно, что по показателям бедности Армения пока не достигла показателя послекризисного 2009 года. По данным официальной статистики, в 2008 г число бедных в Армении составляло 27.6 процента.

«В 2016 году темпы экономического роста в Армении увеличились по сравнению с предыдущим годом на 0,2 процента», — заявила Диана Мартиросян. По ее словам, подобный рост недостаточен для сокращения уровня бедности.

Разница между уровнем бедности в столице и других городах республики большая. В Ереване уровень бедности достигает 24.9%, а в других городах — 33.2%.

«Для преодоления бедности в Армении необходимо 63.2 млрд драмов ($130,3 млн) или сумма, составляющая 1.2% ВВП, в дополнение к выделенным для социального содействия финансовым средствам, при условии, что социальное содействие будет предоставляться с высокой адресностью. Для преодоления крайней бедности потребуется 1.4 млрд драмов или 0.03% ВВП», — сказала Диана Мартиросян.

Представленные данные уже успели прокомментировать в правительстве Армении. По откликам пользователей социальных сетей, слова министра труда и социальных вопросов Артема Асатряна поражают своей циничностью и некомпетентностью.

По его словам, представленные НСС результаты исследования об уровень бедности в Армении еще должны быть изучены в министерстве.

«Предоставленные Национальной статистической службой данные нуждаются в детальном изучении, естественно, каждый год, когда публикуются данные статистической службы, наше министерство более детально изучает, есть ли изменения, связанные с социальными группами населения, или нет», — сказал Артем Асатрян, не комментируя опубликованные НСС показатели об уровне бедности в стране.

Он также отметил, что сможет «сделать более предметные заключения» только после проведения предусмотренных изучений в ведовстве.

Следует отметить, что согласно Стратегической программе перспективного развития Республики Армения на 2014−2025 гг., в 2017 г. правительство Армении планировало довести показатель бедности до 24%. Вместо этого министр заявляет, что данные нуждаются в детальном изучении.

Какие шаги должны предпринять армянские власти для снижения уровня бедности? Отвечая на этот вопрос, экономист Всемирного банка Мориц Мейер перечислила несколько факторов.

«Первый — это экономический рост. Экономический рост способствует созданию рабочих мест и сокращению масштабов бедности. Во-вторых, мы видим, что трансферты играют очень важную роль, особенно для такой страны, как Армения. После 2010 года снижение этих трансфертов конечно оказало влияние на уровень бедности. Кроме того, по нашему видению, социальная помощь и защита играют очень важную роль, чтобы бедные домохозяйства ещё больше не погружались в бедность».

Оценивая бюджет Армении на 2018 г., глава оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян заявил:

«Уже на протяжении трех лет пенсии и социальные пособия не увеличиваются, при продолжающейся инфляции. В 2018 инфляция запланирована на уровне 4%, а в 2017 этот показатель составит 2,7%, то есть только по данным двух лет инфляция составляет 6,7%. Следовательно, если пенсии и социальные пособии не увеличиваются, не означает ли это, что правительство ведет политику, не нацеленную на преодоление бедности, а усугубляющую бедность», — заявил Пашинян.