Москва, 5 декабря, 2017, 16:48 — ИА Регнум. Правительство РФ хочет с помощью средств из регионов сократить дефицит федерального бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 декабря заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов, комментируя законопроект правительства о новых правилах перераспределения доходов от акцизов между регионами и госказной.

Жак де Л'Анге. Алчность (фрагмент). 1642

«Грабеж регионов продолжается, и дефицит федерального бюджета, который порожден экономической политикой правительства, оно теперь пытается заткнуть механическими мерами, забирая деньги у регионов», — заявил Емельянов.

Вместо таких мер правительству следовало бы сменить экономическую и бюджетную политику и действовать, уверен депутат.

Так, например, по его словам, в РФ необходима прогрессивная шкала налогообложения, а также налог на роскошь. При этом для устойчивого развития правительству следует отказаться от возврата налога на добавленную стоимость с платежного сырья и от постоянного повышения акцизов.

«Но в правительстве не хотят этого делать, они предпочитают забирать деньги у регионов. Главная наша проблема — это либерально-догматическая, упорная позиция правительства, которое не желает менять курс, когда необходимость изменений уже давно назрела. В итоге их либерально-догматическое упорство приводит к тому, что регионы нищают», — отмечает Емельянов.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предлагающий изменения в правила перераспределения доходов от акцизов. Речь идет об акцизах на средний дистиллят, то есть синтетическое топливо и другие топливные суррогаты.

В 2016 году, когда этот продукт только стал подакцизным, все доходы от него направлялись в региональные бюджеты, однако уже через полгода правительство изменило эти правила. Сегодня в региональные бюджеты уходит 77% доходов от этих акцизов, а в федеральный бюджет — 23%.

Новый законопроект правительства предлагает уравнять перечисления: так, в федеральный бюджет будет направлять 50% от акциза, как и в региональные. При этом, по расчетам авторов, дополнительные доходы регионов в 2018—2020 году составят 3,5 млрд рублей ежегодно, а допдоходы госказны — 16,5 млрд рублей.