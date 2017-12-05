Москва, 5 декабря, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Законопроект, предлагающий новые правила межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в региональные, правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Нововведения в частности коснутся средств, которые государство получит от сбора акцизов на средний дистиллят (синтетическое топливо), а также порядка выделения субсидий регионам.

Поровну, но с разным доходом

По предложению Минфина, доходы от акцизов на средний дистиллят должны распределяться поровну: 50% следует направлять в региональные бюджеты, а 50% — в федеральный.

Сегодня субъекты РФ получают больше — с 1 мая 2016 года в бюджеты регионов направляется 77% доходов от акцизов на нефтепродукты. Остальные 23% при этом уходят в федеральный бюджет. Более того, средний дистиллят в целом стал подакцизным товаром только с 2016 года, и первые 5 месяцев 100% от его дохода уходили в регионы. При этом правительство также предлагает расширить определение среднего дистиллята, чтобы подакцизными были все виды топливных суррогатов.

«Изменение норматива распределения не повлечет возникновение выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ, а наоборот, позволит дополнительно увеличить доходы бюджетов субъектов на 3,5 млрд рублей», — отмечают в правительстве.

Между тем, указывают авторы законопроекта, дополнительные доходы федерального бюджета за счет перераспределения доходов от акцизов на средний дистиллят вырастут на 16,5 млрд рублей. В профильном комитете Госдумы не смогли уточнить, почему при распределении средств от акцизов 50 на 50 поступления в федеральный и региональные бюджеты будут разниться почти в четыре раза.

В ноябре Госдума приняла в трех чтениях законопроект, вносящий более 100 поправок в Налоговый кодекс. В частности, в нём же депутаты прописали увеличение ставок акцизов на средние дистилляты до 8,7 тыс. рублей за тонну в 2018 году. В 2017 году ставка акциза составляет 7,8 тыс. рублей за тонну.

Резерв до октября

Инициатива Минфина также предлагает резервировать часть субсидий, которые должны перераспределяться в региональные бюджеты. Речь идет о средствах в размере не более 10% объема от всех субсидий. При этом решение о их перераспределении между субъектами РФ должно быть принято не позднее 1 октября каждого года. В противном случае эти средства будут направлены в резервный фонд правительства РФ.

По предложению Минфина, все соглашения о предоставлении субсидий в регионы должны быть заключены до 15 февраля. Само правительство при этом получает право утверждать предельный уровень софинансирования расходных обязательств субъекта РФ из федерального бюджета

Госрегистрация СМИ и НДД

Законопроект также прописывает введение в РФ налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Инициатива о введении нового налога ранее уже была внесена в Госдуму, однако, как отмечали в правительстве и профильном комитете Госдумы по бюджету и налогам, принять закон в 2017 году уже не получится по времени. Тем не менее правительство устанавливает, что все средства от уплаты НДД будут направлены в федеральный бюджет.

Между тем в региональные бюджеты предлагается в полном размере зачислять доходы от федеральной пошлины за государственную регистрацию СМИ в регионе.

Профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам планирует рассмотреть документ на своем заседании 5 декабря. Как рассказал ранее глава комитета Андрей Макаров («Единая Россия»), если большинство членов комитета поддержат законопроект, он может быть рассмотрен на пленарном заседании Госдумы в первом чтении уже 13 декабря.