Оренбургская область, 8 августа, 2012, 10:55 — ИА Регнум. В Оренбурге на 1 августа уровень безработицы составил 0,41% экономически активного населения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе администрации города, за семь месяцев 2012 года в городской Центр занятости населения за предоставлением государственных услуг обратились 14,9 тыс. оренбуржцев.

На учёте в службе занятости состоят 1.236 безработных граждан, из них 64,4% - женщины. С января по июль при содействии городского Центра занятости трудоустроены 5,6 тысяч человек. На профессиональное обучение направлено 185 человек. В настоящее время банк вакансий содержит около 7,7 тысяч предложений, из них 72,8% - по рабочим профессиям, 27,2% - для специалистов.

В рамках Областной целевой программы дополнительных мероприятий по содействию занятости населения Оренбургской области на 2012 год шесть человек из числа инвалидов и многодетных родителей трудоустроены на специально оборудованные работодателями рабочие места с возмещением затрат Центром занятости населения.

По состоянию на 1 августа в режиме неполного рабочего дня или неполной рабочей недели работали девять человек, в простое находились 84 человека. О предстоящих увольнениях 1324 работников в связи с ликвидацией организации или сокращением численности или штата работников сообщили 135 предприятий. Фактически уволены 438 работников, из них 269 человек обратились в Центр занятости.