Санкт-Петербург, 5 декабря, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Депутаты петербургского Законодательного собрания просят губернатора Георгия Полтавченко упорядочить богослужения в Исаакиевском соборе, который входит в состав одноименного государственного музея-памятника. Об этом сообщил 5 декабря «яблочник» Борис Вишневский.

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор

Помимо него документ также подписали однопартиец Михаил Амосов, «эсер» Надежда Тихонова, представители «Партии роста» Оксана Дмитриева, Максим Резник и Сергей Трохманенко.

Они полагают, что необходимо заключить соглашение между правительством города и Санкт-Петербургской епархией, определив в нем, в каком порядке проводятся богослужения в соборах, входящих в состав музея, каковы права и обязанности сторон, как обеспечить права и посетителей музея, и верующих граждан, участвующих в богослужениях, как обеспечить сохранение соборов как объектов культурного наследия.

«Последнее крайне важно в свете обнаруженных после моих запросов грубейших нарушений сохранности культурного наследия в Сампсониевском соборе», — заметил Вишневский.

Депутат напомнил, что сейчас богослужения проходят на основании соглашения между ГМП «Исаакиевский собор» и епархией, но депутаты считают, что статус соглашения надо повысить. «И закрыть на этом вопрос об изменении статуса Исаакия. Он должен оставаться частью государственного музея», — добавил Борис Вишневский.

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Напомним, еще 10 января 2017 губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакия в безвозмездное пользование Русской православной церкви уже «решен», что вызвало массовые протесты в городе. Позднее выяснилось, что юридические формальности не соблюдены, в частности, РПЦ или ее Санкт-Петербургская епархия так и не направили в Смольный официальную просьбу о передаче здания. Поэтому процесс передачи официально до сих пор не запущен. Сторонники сохранения нынешнего статуса Исаакиевского собора обеспокоены судьбой музея, который будет фактически ликвидирован, и сохранностью памятника культуры.

Кроме того, из состава ГМП «Исаакиевский собор» ранее был выведен и передан РПЦ Сампсониевский собор. Недавно проверка КГИОП выявила, что иконы Сампсониевского собора покрылись пятнами после передачи здания в руки церкви, на объектах культурного наследия также обнаружились подтеки и сколы. До того также обнаружилась незаконная перепланировка в Юбилейном домике Сампсониевского собора. КГИОП подтвердил нарушения «обязательных требований в сфере сохранения объектов культурного наследия».

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Добавим, Контрольно-счетная палата Петербурга также заявила, что храм отдали церкви без соблюдения всех необходимых по закону условий. Музейные ценности оказались в распоряжении не Санкт-Петербургской епархии, а прихода при храме, что ставит под вопрос законность всей процедуры передачи собора.