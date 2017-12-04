Вашингтон, 10 марта, 2019, 11:28 — ИА Регнум. США переживают острый миграционный кризис, который требует быстрых и решительных действий по борьбе с незаконной и неконтролируемой миграцией, угрожающей безопасности государства, сообщает министерство внутренней безопасности США на своем официальном сайте.

Ведомство приводит данные, согласно которым:

— Только за последние два года сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США арестовали 266 000 иностранцев с уголовным прошлым, включая тех, кто был осужден за почти 100 000 нападений, 30 000 сексуальных преступлений и 4000 убийств.

— В Техасе в период с 1 июня 2011 года по 31 декабря 2018 года в местные тюрьмы были помещены 276 000 иностранцев-преступников, из которых более 186 000 были классифицированы как незаконно прибывшие в США иностранцы.

— В прошлом году сотрудники иммиграционной и таможенной полиции вывезли более 10 000 известных или подозреваемых членов банд, уже нелегально находившихся в стране.

— Каждую неделю около 300 американцев умирают от передозировки героина, почти 90% которого поступает в США через южную границу.

— Только в прошлом месяце была перехвачена партия фентанила, крупнейшая из всех, что когда-либо пытались перевезти через южную границу. Наркотика было достаточно, чтобы убить более 115 миллионов жителей США. Кроме того, контрабанда фентанила между портами въезда на южной границе увеличилась более чем в два раза за последний финансовый год.

— Каждая третья женщина подвергается сексуальному насилию по пути к границе.

— В 2018 финансовом году иммиграционная и таможенная полиция произвела более 1500 арестов за торговлю людьми — 97% из них за секс-торговлю.

— Только в декабре 20 000 детей были незаконно ввезены в Соединенные Штаты незаконным путем.

— В течение первых пяти месяцев 2018 финансового года установлено увеличение на 315% числа лиц, использующих детей в качестве семейных единиц для въезда в США.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, никакого «сфабрикованного кризиса», якобы созданного Дональдом Трампом в политических целях, нет: имеет место настоящий кризис безопасности, «настоящее чрезвычайное положение».

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