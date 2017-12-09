Санкт-Петербург, 9 декабря, 2017, 15:53 — ИА Регнум. 26 ноября СНК принят декрет об открытии Учредительного собрания при наличии 400 депутатов, зарегистрировавшихся в комиссии Урицкого.

Войска в Грузии

Вечером подписано перемирие между русской и румынской армиями, с одной стороны, и германско-австрийско-болгарско-турецкой армиями, с другой, — в районе между Днепром и устьем Дуная. Перемирие заключено «впредь до разрешения вопроса о войне и мире Всероссийским учредительным собранием или до заключения общего перемирия на всем фронте».

ЦК ПСР, ЦК РСДРП (объедин.), ЦК н.-с., ЦИК советов 1-го созыва, ИК СКД в специальном обращении ко всем гражданам указывают, что сепаратный мир, заключаемый СНК,

«не связывает России или какой-либо части ее впредь до Учредительного собрания… Это есть дело только одной партии, при том дело, скрываемое от народа».

«Русские ведомости» публикуют большое интервью представителей печати с английским послом Джорджем Бьюкененом. Он указал, что сепаратные переговоры СНК являются нарушением договоров России с союзниками и, кроме того, не приведут к желаемым результатам ввиду непримиримости Германии, а также и потому, что переговоры ведутся не с германским народом, а с германским самодержавием. Далее Бьюкенен протестует против обращения СНК к мусульманам, что, по его мнению, является противоанглийской агитацией. Посол надеется, что русский народ «по долгу чести» не допустить аннулирования заграничных долгов. В заключение Бьюкенен заявляет, что он «глубоко сочувствует целям вождей русской демократии, но просил бы их подумать, найдут ли их методы отклик и сочувствие у демократий союзных стран».

Ряд русских послов не ответил на запрос о желании работать под руководством НКИД в деле проведения мирной политики СНК. Ввиду этого Троцким уволены без права на пенсию и поступления на какую-либо государственную должность и лишены права производить какие бы то ни было расходы из государственных средств послы и дипломатические чиновники в Англии (Набоков), Японии (Крупенский), США (Бахметьев), Италии (Гире), Китае (Кудашев), Испании (Неклюдов), Франции (Базили, Зарин, Севастопуло, Горлов) и др., всего 28 человек.

Главный комиссар Черноморского флота Романец запросил СНК о том, какой линии держаться флоту в отношении восстания Каледина. Одновременно он сообщает о посылке флотилии в Азовское море на помощь Советам. СНК в своем ответе сообщил об объявлении мятежных генералов Каледина, Корнилова, Дутова вне закона и предложил действовать по отношению к ним со всей решительностью, не вступая ни в какие переговоры.

Флот

Силами ростовского гарнизона и рабочих юнкера и казачьи части были разгромлены, сдались и разоружены. В руки Совета попало большое число оружия, вследствие чего удалось вооружить все рабочее население. В Ростове и Таганроге в результате победы советских войск над калединцами организованы ВРК, в руки которых перешла вся власть.

После поражения войск генерала Каледина между ним и генералом Алексеевым в Новочеркасске заключено соглашение. На секретном совещании под председательством Алексеева решено основное ядро добровольческой армии заложить среди казаков на Дону, Кубани, Тереке.

Полк текинцев во главе с Корниловым попал в засаду советских войск. Днем произошла встреча с советским бронированным поездом, который начал обстрел полка. В результате перестрелки один эскадрон корниловцев был разоружен советскими войсками; у оставшихся — полное замешательство и желание сдаться. Обстоятельства побега Корнилова из тюрьмы и маршрут текинцев из Быхова описываются в телеграмме командира текинского полка (адресат не указан):

«Бывшим Верховным главнокомандующим Керенским было приказано отправить конный Текинский полк в Закаспийскую область для охраны государственной границы. Исполнение было отложено ввиду невозможности отвлечь полк от охраны лиц, содержащихся в Быхове. Войсковое правительство Дона предъявило генералу Духонину требование отправить генерала Корнилова и других арестованных генералов на поруки. Генерал Духонин приказал отправить названных лиц на Дон поездом под охраной Текинского полка и команды Георгиевского батальона. Подвижной состав не был подан. Тогда Духониным приказано было доставить арестованных, двигаясь походом. Полк выступил из Быхова 20 ноября.

26 ноября при переезде железной дороги Брянск — Гомель в районе станции Унеча и станции Гута полк был дважды обстрелян пулеметами и артиллерийским огнем пехотными командами и броневыми поездами. Полк понес потери убитыми и ранеными. Во время сильного обстрела в упор блиндированным поездом у ст. Гута полк быстро отступил в разных направлениях в ближайшие леса и деревни. Под генералом Корниловым убита лошадь. Вместе с комендантом по охране, с многими без вести пропавшими офицерами и всадниками исчез и генерал Корнилов.

Полк следует на Трубчевск для присоединения отставших и без вести пропавших. Много подбитых лошадей. Дальнейшее следование походным порядком представляет почти непреодолимые трудности. Прошу распоряжений о беспрепятственном пропуске полка, оказании ему местными военными и гражданскими властями содействия и о перевозке по железной дороге до Петровска и далее морем на Красноводск».

Корнилов, покинув полк, переоделся крестьянином (по другим источникам — солдатом) и в поезде выехал в сторону Новочеркасска.

Лавр Корнилов

Делегация рабочих-железнодорожников Оренбурга посетила Ленина и просила у него помощи против казачьих войск Дутова. Ленин предложил Антонову-Овсеенко и Подвойскому срочно обсудить практические меры в этом направлении и сообщить ему о принятых решениях.

ВРК Юго-Западного фронта (Бердичев) издал приказ о том, что он признает только власть СНК и главковерха Крыленко. Далее указывается, что ВРК будет работать в контакте с Украинской центральной радой; вся власть в армейских частях переходит Военным революционным комитетам и выборному комсоставу. Уход с фронта казачьих войск рассматривается как измена и дезертирство, а содействие этому со стороны генерального секретариата Украинской центральной рады — как поход против солдат фронта.

Министры Временного правительства, заключенные в Петропавловскую крепость (Коновалов, Кишкин, Терещенко, Смирнов, Карташев, Бернацкий и Третьяков), обратились с письмом на имя председателя Учредительного собрания, в котором просят довести до сведения Учредительного собрания, что они передают всю власть Учредительному собранию и просят его предоставить им возможность явиться в Учредительное собрание для дачи полного отчета о своих действиях как членов правительства. В письме подчеркивается, что они в свое время вошли в правительство

«по соглашению с представителями правомочных органов революционной демократии и наравне с нашими товарищами-социалистами свято исполняли правительственную программу».

На одном из митингов выступил Церетели с докладом на тему «вся власть Учредительному собранию». На вопрос, «возможна ли в Учредительном собрании совместная работа демократии с большевиками», Церетели ответил отрицательно, заявив, что в Учредительном собрании задача демократии должна будет заключаться в сплочении широкого фронта всех демократических элементов против большевиков.

На заседании Петроградского ВРК заслушано сообщение о пьяных эксцессах в Зимнем дворце. Лишь благодаря помощи балтийских моряков удалось уничтожить вино и прекратить эксцессы.

Решено реорганизовать ВРК в составе: пять человек от ВЦИК, три — от Петроградского Совета, один — от Красной гвардии, один — от флота, один — от милиции.

В Петрограде открылся II Всероссийский съезд советов крестьянских депутатов. В председатели съезда выдвигаются от правых с.-р. Чернов и от левых с.-р. Спиридонова. Голосование дало: Чернов —233 гол., Спиридонова — 246. Назначено вторичное голосование: Чернов — 230, Спиридонова — 269.

Во вступительной речи Спиридонова констатирует резкие разногласия на данном съезде. Она подчеркивает, что советская власть, как никакая, подошла близко к народу и выполнила то, за что боролись лучшие представители народа.

«Меня спрашивают: что такое народовластие?» Я отвечаю: «власть советов — это народовластие».

Первый совнарком

На IV съезде партии с.-р. председателем большинством 84 при 11 воздержавшихся избран Чернов. В президиуме — правые с.р. Предложение о выборе в президиум представителей левых с.-р. отвергается. Большинством 89 против 29 при 8 воздержавшихся отклоняется предложение Штейнберга (л. с.-р.) о допущении на съезд представителей организаций, исключенных ЦК, для окончательного разрешения данного вопроса.

Штейнберг оглашает от имени левых с.-р. декларацию, в которой ЦК ПСР обвиняется в систематической поддержке контрреволюции. Настоящий съезд объявляется неправомочным и сознательно подтасованным. «Истинной организацией партии социалистов-революционеров объявляется партия левых социалистов-революционеров». Огласив декларацию, левые с.-р. покидают съезд.

После этого с обширным докладом по текущему моменту выступил Чернов:

«Партия с.-р. не скрывала и не скрывает, что все те силы, физические и революционные, которые будут в ее распоряжении, она противопоставит всякой узурпации, всякому покушению на права народа, как она это делала раньше, при предыдущих покушениях на верховные права народов».

Президиум Московского совета р. и с. депутатов принял условия соглашения с союзом высших городских служащих, предложенные фракцией с.-д.-объединенцев. Союз отказывается от политической забастовки и от требований восстановления городской думы, в то же время служащим не предъявляется никаких требований о выдаче каких-либо подписок о признании власти советов.

Областной съезд советов р. и с. депутатов Финляндии в единогласно принятой резолюции о мире заявляет:

«Мы уверены, что только разрыв с собственным и союзным империализмом, прямая и открытая борьба за мир без аннексий и контрибуций может привести все народы к демократическому миру с правом наций на самоопределение. Если союзники откажутся от участия в переговорах о перемирии и мире, то мы будем решать свою судьбу одни, возлагая всю ответственность за продолжение войны на тех, кто отклонил мирные предложения русской революции…»

В резолюции об Учредительном собрании съезд единогласно, при двух воздержавшихся, заявляет:

«В эпоху социальной революции советская власть является высшей ступенью политических достижений рабочих и крестьян. Учредительное собрание должно подтвердить добытое кровью рабочих и солдат право на власть. В случае расхождения Учредительного собрания с советами мы станем на сторону последних и всеми своими силами будем защищать власть советов р., с. и кр. депутатов».

Демонстрация в поддержку Учредительного Собрания

В Иваново-Вознесенске собравшаяся на вокзале для получения московских газет (небольшевистских) толпа была разогнана красногвардейцами, а газеты конфискованы.

Состоялось первое заседание областного исполнительного комитета советов Западной области (Минская, Могилевская, Витебская, часть Виленской губернии и Западный фронт) в составе 100 человек от фронтового комитета, 35 — от областного съезда советов, 35 — от съезда крестьянских советов, 11 — от профсоюзов городских рабочих, 4 — от союза ж.-д., 2 — от почтовиков. Организован областной совет народных комиссаров под председательством Ландера (б-к) и президиум областного исполнительного комитета.

В связи с полученными Исполкомом Тифлисского Совета материалами о готовящемся большевиками захвате власти, бюро Исполкома мобилизовало свою «Красную гвардию» и национальные части.

Экстренное заседание Краевого центра советов р., с. и кр. депутатов совместно с Тифлисским советом, заседавшее вечером и также обсуждавшее создавшееся положение, поручило бюро Исполкома принять чрезвычайные меры для охраны революционного порядка. Тифлис объявлен на военном положении.

Распропагандированному большевиками Карсскому полку было предложено немедленно выехать на Северный Кавказ, что им и было, под угрозой решительной расправы, выполнено в течение ближайших двух дней.