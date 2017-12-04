Дамаск, 4 декабря, 2017, 21:22 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы Российской Федерации осуществили 672 боевых вылета и поразили более 1450 целей террористов в ходе крупномасштабного наступления сирийской армии, народного ополчения и курдских сил в долине Евфрата против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

Mil.ru ВКС РФ в Сирии

«В интересах поддержки наступления отрядов народного ополчения восточных племен Евфрата и курдских отрядов самообороны авиацией ВКС России было выполнено 672 боевых вылета, поражено более 1 тысячи 450 целей», — сказано в сообщении центра.

Кроме того, российское командование создало специальный оперативный штаб в населенном пункте Сальхиях для непосредственного управления и организации взаимодействия с отрядами народного ополчения восточных племен Евфрата.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийская армия при поддержке отрядов народного ополчения смогла провести крупномасштабную наступательную операцию в долине Евфрата и очистить эту землю от террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В ходе операции применялось десантирование штурмовых подразделений в тылу противника. Сирийским правительственным силам удалось деблокировать важный населенный пункт на Евфрате — Дейр-эз-Зор, где несколько лет в осаде террористов находились подразделения сирийской национальной гвардии.

Другой важный пункт — город Ракка был освобожден курдскими силами при поддержке американской антитеррористической коалиции. Однако «освобождение» Ракки было больше похоже на её уничтожение, так как от бомбардировок и артобстрелов коалиции в городе не осталось ни одного целого здания.