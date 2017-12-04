Вильнюс, 4 декабря, 2017, 20:02 — ИА Регнум. Взыскать штраф с российской компании хотят, просто недоплатив за купленный газ, пишет сегодня, 4 декабря, литовский портал 15min.lt. Имущества у компании в Литве нет, так что единственная возможность — получить деньги через товар.

Газ

По данным издания, литовский пристав уже обратилась к покупающим газ предприятиям в Литве. Однако арестовать средства сложно — «Газпром» поставляет газ только после того, как получает деньги, отмечают литовские журналисты.

В соответствии с действующей практикой, чтобы взыскать средства, приставы накладывают арест на переводимую сумму денег. За российский газ в Литве платит компания Achema, а также государственное предприятие Lietuvos duju tiekimas.

Пристав уже обратилась к обоим предприятиям, однако их представители говорили, что у компаний нет никаких средств, которые можно арестовать. Именно из-за схемы — вначале деньги, а потом газ, по которой и работает российская компания.

Напомним, Литва ранее провозгласила переход на сжиженный природный газ как единственную альтернативу энергетической независимости от России. Однако норвежский газ оказался дороже, что не остановило литовские власти от его приобретения в ущерб ценам для потребителей.