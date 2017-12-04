Ереван, 4 декабря, 2017, 19:21 — ИА Регнум. С 1 января 2018 года по части некоторых видов товаров в Армении вступят в силу ставки таможенных пошлин Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в результате чего повысятся цены на товары, импортируемые из стран, не являющихся членами ЕАЭС. Из товаров широкого потребления подорожают, к примеру, мясо птицы, молоко, сливочное масло, растительное масло, чай, ввозимые из не входящих в ЕАЭС стран.

По мнению экономиста Ваагна Хачатряна, повышение таможенных пошлин скажется и на инфляции. Если в этом году инфляция в Армении составит 2−2,5%, то в 2018 г. ожидается на уровне 4,5%. Однако, по словам экономиста, ключевым фактором инфляционного фона наступающего года является повышение ставок акцизов для некоторых товаров в ЕАЭС с 1 января.

«Это повседневные продукты, особенно речь идёт о топливе, газе, бензине, и неясно, почему поднимается цена на акциз. Утверждается, что пытаются уровнять ставки в ЕАЭС, но это неприемлемо. Например, мы находимся в неравных условиях с другими странами-членами ЕАЭС по ценам на газ. Цена, которую платят наши граждане и наш бизнес, намного выше, чем во многих других странах», — цитирует Хачатряна news.am.

Заместитель министра экономического развития и инвестиций Ованнес Азизян однако заверяет, что инфляция не будет высокой. По его словам, правительство собирается смягчить инфляцию путем стимуляции местного производства.

«В результате у населения будет больше возможностей для трудоустройства и получения дохода, следовательно, больше возможностей для потребления товаров», — сказал Азизян в эфире Радио Азатутюн.

Он также заверил, что подорожания будут незначительными. «Повышение ставок таможенных пошлин составит порядка 1−2%, примерно на 4% подорожает мясо птицы по сравнению с 2017 годом, по части растительного масла повышение составит до 2%», — сказал он.

Азизян объяснил, что по договору о присоединении к ЕАЭС Армения по части 900 наименований товаров взяла время для постепенного (до 2024 года) приведения таможенных ставок в соответствие со стандартами ЕАЭС. С 1 января вступят в силу новые таможенные ставки для 40 наименований товаров, что предполагает их подорожание. Цель, по словам замминистра, заключается в стимулировании внутренней торговли на евразийском рынке и поощрении местных производителей.

Говоря о подорожавшем в последнее время почти на 40% сливочном масле, замминистра отметил, что поскольку в Армении его производят не так много, вместо широко используемого новозеландского масла можно использовать российское масло, поскольку для сливочного масла, импортируемого из России-члена ЕАЭС, таможенные ставки не повысятся.

Около 90% таможенных ставок, которые должны измениться к 2024 году, предполагают повышение цены. А с 2020 года повысится цена таможенного оформления автомобилей — в среднем на 5%.